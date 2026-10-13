Formazione e dialogo, Med-Or firma accordo con la Diplomatic Academy of Ukraine - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la cooperazione nel campo della formazione diplomatica e del dialogo internazionale, anche attraverso lo sviluppo di iniziative congiunte e nuove opportunità di collaborazione tra Italia e Ucraina. Questi gli obiettivi al centro dell’intesa, sottoscritta a Roma, tra Med-Or Italian Foundation e la Hennadii Udovenko Diplomatic Academy of Ukraine del Ministero degli Affari Esteri ucraino. Il Memorandum of Understanding – sottoscritto dal presidente di Med-Or, Marco Minniti, e dal direttore dell’Academy, Ihor Ostash – definisce un quadro di collaborazione nel campo della formazione dedicata al personale diplomatico, settore su cui Med-Or ha già sviluppato altre collaborazioni internazionali in Africa e Medio Oriente. Tra le possibili iniziative previste anche il coinvolgimento di docenti ed esperti nazionali e internazionali nelle attività formative dell’istituzione ucraina.

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