Formazione e dialogo, Med-Or firma accordo con la Diplomatic Academy of Ukraine - Tuttoggi.info

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Formazione e dialogo, Med-Or firma accordo con la Diplomatic Academy of Ukraine

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Formazione e dialogo, Med-Or firma accordo con la Diplomatic Academy of Ukraine

Mar, 13/10/2026 - 17:03

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ROMA (ITALPRESS) – Rafforzare la cooperazione nel campo della formazione diplomatica e del dialogo internazionale, anche attraverso lo sviluppo di iniziative congiunte e nuove opportunità di collaborazione tra Italia e Ucraina. Questi gli obiettivi al centro dell’intesa, sottoscritta a Roma, tra Med-Or Italian Foundation e la Hennadii Udovenko Diplomatic Academy of Ukraine del Ministero degli Affari Esteri ucraino. Il Memorandum of Understanding – sottoscritto dal presidente di Med-Or, Marco Minniti, e dal direttore dell’Academy, Ihor Ostash – definisce un quadro di collaborazione nel campo della formazione dedicata al personale diplomatico, settore su cui Med-Or ha già sviluppato altre collaborazioni internazionali in Africa e Medio Oriente. Tra le possibili iniziative previste anche il coinvolgimento di docenti ed esperti nazionali e internazionali nelle attività formative dell’istituzione ucraina.
fo4/xb1/fsc/azn

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