Percorso di formazione artistica per i giovani

Il programma e tutte le informazioni per candidarsi all'importante appuntamento

C.U.R.A. Centro Umbro di Residenze Artistiche che vede al suo interno La MaMa Umbria di Spoleto, Spazio ZUT di Foligno, Centro Teatrale Gubbio, Micro Teatro Terra Marique di Perugia e Indisciplinarte di Terni, propone il progetto SPAZIO ZETA/CON LA LINGUA SULLA LAMA, un percorso artistico a titolo COMPLETAMENTE GRATUITO rivolto ai giovani tra i 16 e i 22 anni (l’età di partecipazione è flessibile) che potranno candidarsi per partecipare.

La guida del percorso

Il processo artistico gode della prestigiosa guida di Tolja Djokovic (classe 1988) drammaturga e regista, vincitrice della Biennale College Teatro 2021, e Aura Ghezzi (classe 1988) attrice e filmmaker interprete di prestigiosi lungometraggi tra cui “Gli ultimi giorni dell’umanità” fuori concorso alla Biennale Cinema. Le due artiste creeranno uno spazio di sperimentazione mediante i molteplici linguaggi artistici (danza/musica/teatro/multimediale) sul tema della FIABA, attraverso le visioni e le sensibilità dei partecipanti.

Le date

Un’opportunità imperdibile di condivisione, di scambio, di creatività, di sperimentazione, completamente gratuito dedicato alle giovani generazioni del nostro territorio. Il percorso si svolgerà nel periodo dal 22 Agosto al 3 Settembre, nello specifico dal 22 al 28 Agosto a Spoleto e dal 28 Agosto al 3 Settembre a Foligno. I ragazzi selezionati avranno la possibilità di partecipare all’intero percorso o di scegliere la settimana più congeniale alle proprie esigenze. “Cerchiamo giovani donne e uomini di qualunque provenienza culturale e sociale che abbiano voglia di prendere parte attiva al percorso di ricerca artistica che stiamo avviando sui temi del racconto, della fiaba, e del nostro rapporto con la videocamera. Non è necessario avere competenze particolari, solo il desiderio di indagare le fiabe e il rapporto che abbiamo con esse, e parallelamente cercare una relazione profonda con un mezzo ormai molto familiare come quello della telecamera”, dicono Tolja e Aura.

Per partecipare

Con queste parole le due professioniste invitano i giovani del territorio ad avvicinarsi a questa esperienza di co-creazione che vuole offrire uno spazio di ascolto e di produzione in cui essere protagonisti delle loro idee e delle loro emozioni. Per partecipare alla selezione è necessario inviare tramite whatsapp al nr. 389 0231912un piccolo video (non deve per forza riprendere te) o un messaggio vocale o anche solo un messaggio di testo con: Il tuo nome e cognome (e nickname se ne hai uno con cui ti senti più a tuo agio), età, dove vivi e cosa fai ((studi, lavori, hai un hobby a cui dedichi moltissimo tempo..) e, se hai una fiaba a cui sei particolarmente affezionato se ti va, raccontaci il perchè.

Per maggiori dettagli o scrivere a: cura.umbria@gmail.com