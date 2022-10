Ford ha pubblicato il listino del nuovo Ranger. Il lancio dei modelli Wildtrak e Limited segna l’arrivo delle versioni best-seller che debutteranno in Europa dopo il Ranger Raptor, la versione al vertice della categoria. Il prezzo Iva esclusa per il Ranger Limited parte da 43.750 euro, mentre per la versione Wildtrak da 46.250 euro. Le consegne ai clienti sono previste a partire dall’inizio del 2023. tvi/