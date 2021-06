Ford, nuova special edition di Puma ST con community social - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – Ford offre agli appassionati di tutta Europa l’opportunità unica ed esclusiva di contribuire alla creazione di un nuovo modello Ford Performance. L’Ovale Blu ha annunciato, oggi, che una nuova edizione speciale di Puma ST sarà sviluppata in collaborazione con i fan tramite un’innovativa serie di sondaggi online. Per la prima volta, Ford consentirà ai clienti di votare il design di un modello che entrerà effettivamente in produzione. Infatti, gli utenti di Twitter e Instagram avranno la possibilità, tra oggi e il 10 giugno, di scegliere una gamma di caratteristiche del design della nuova versione limitata del primo Suv Ford Performance mai offerto in Europa. Le scelte vincenti saranno trasformate in realtà nelle specifiche finali della Special Edition di Puma ST, che sarà prodotta presso lo stabilimento di Ford a Craiova, in Romania, e sarà disponibile per essere acquistata entro la fine dell’anno. Assegnando le proprie preferenze tramite i voti nei sondaggi sui canali Twitter e Instagram di Ford nei mercati di tutta Europa, i fan dell’Ovale Blu potranno decidere le combinazioni di colori di alcuni elementi, tra cui quello degli esterni del modello, delle pinze dei freni e delle cuciture delle cinture di sicurezza, nonchè scegliere se inserire o meno il badge esterno. Inoltre, anche il nome della Special Edition sarà deciso dai fan. I partecipanti potranno scegliere tra diverse alternative per ogni elemento – ogni sondaggio sarà aperto per 24 ore. Le specifiche definitive e il nome della Special Edition di Ford Puma ST saranno rivelati il prossimo 18 giugno. L’anno scorso l’Ovale Blu e il suo team di eSport, il Team Fordzilla, hanno svelato il concept Fordzilla P1, progettato grazie alla collaborazione tra i designer Ford e la community dei gamers. Quasi 250.000 fan hanno votato su Twitter per scegliere elementi tra cui la posizione del sedile, lo stile dell’abitacolo e la trasmissione per creare l’auto da corsa virtuale dei propri sogni. Il design definitivo è stato trasformato in una replica a grandezza naturale e presentato online.

