Ford lancia Next Level, la docu-serie che svela la nuova Puma ST - Tuttoggi

Il marchio dell’Ovale Blu ha annunciato il lancio della docu-serie interattiva Next Level, un documentario a episodi che permetterà agli utenti di interagire con l’episodio e proteggere i segreti della nuova Puma ST, l’ultimo modello Ford Performance, impedendogli di cadere nelle mani sbagliate. La serie Next Level vede il nuovo crossover ad alte prestazioni Puma ST inseguito attraverso paesaggi reali e virtuali per le sue qualità segrete, incarnando perfettamente lo stile del brand ST, per il quale Ford ha sviluppato una reputazione invidiabile. “Puma ST rappresenta un nuovo capitolo significativo ed emozionante nella nostra storia ST – e una docu-serie interattiva è il modo perfetto per comunicare ai nostri clienti il senso di ciò che rende speciale questa vettura”, ha affermato Roelant de Waard, Vice President, Marketing, Sales & Service, Ford of Europe.

Progettato come un’experience immersiva digitale sviluppata per le piattaforme social, Next Level è costituita da più episodi che consentono agli spettatori di esplorare e scoprire diversi storytelling esclusivi. Le ambientazioni degli inseguimenti trascendono i luoghi della vita reale, tra cui Londra e Millbrook Proving Ground, nel Regno Unito, per includere paesaggi virtuali futuristici. L’Ovale Blu si è assicurato che le riprese aderissero alle linee guida COVID-19 e che il reveal digitale interattivo, potesse comunque consentire ai fan delle performance da ogni dove di interagire rapidamente e facilmente con l’auto. Puma ST vera star della serie, custodisce uno scrigno luminoso nascosto all’interno del Megabox. La stuntwoman e pilota Lucy Jayne Murray, che è apparsa nel film della Marvel Black Widow, oltre ad aver girato scene per Wonder Woman e Tomb Raider, ha eseguito le acrobazie per alcune delle migliori attrici di Hollywood. Sarà lei la vera protagonista al volante della Ford Performance car per questa incredibile esperienza digitale.

“Ford ha un’incredibile eredità in termini di performance e guidare Puma ST è stata un vero e proprio spasso – affrontando le curve, in particolare, questa vettura si è praticamente gestita da sola come se fosse nata per recitare questa parte”, ha commentato Murray. “Filmare le sequenze di guida, soprattutto le più dinamiche mi ha davvero permesso di vedere cosa può fare quest’auto; durante ogni tipologia di manovra si è comportata perfettamente”. La serie Next Level presenta una colonna sonora esclusiva, composta dai produttori italiani di musica elettronica Stereocalypse. Ispirati dalle sonorità e dall’immaginario degli anni 80′, gli Stereocalypse hanno sviluppato un sound molto personale sulla scena della musica dance underground grazie anche a frequenti collaborazioni con DJ ed etichette discografiche di tutta Europa, tra cui l’Innervisions di Berlino e il super-produttore francese Agoria.

Puma ST è il primo crossover ad alte prestazioni di Ford Europa, alimentata da un motore 1.5 EcoBoost in grado di accelerare da 0 a 100 km/h in 6.7 secondi e scaricare a terra 200 CV di potenza.

Arricchita con le più sofisticate Sports Technologies, tra cui la prima applicazione nel segmento di un differenziale a slittamento limitato (LSD) e molle a bilanciamento delle forze, brevettate Ford, Puma ST offre anche i Drive Modes tra cui la modalità Sport e, per la prima volta su un veicolo Ford Performance, la modalità Eco, per fornire ai conducenti la possibilità di scelta tra per un’ampia gamma di scenari di guida. E’ ora disponibile per essere ordinata con consegne previste entro la fine del 2020.

Tutte le riprese si sono svolte in condizioni controllate, su strade chiuse, utilizzando stuntman professionisti e non dovrebbero essere riproposte da personale non abilitato.

(ITALPRESS).