Ford Explorer Plug-In Hybrid, esclusivita' a 7 posti anche in off-road - Tuttoggi

ROMA (ITALPRESS) – E’ in arrivo nel nostro continente l’Explorer Plug-In Hybrid, il Suv Ford che offre una guida in modalita’ elettrica, comfort di bordo esclusivo, anche sui percorsi off-road. Combina il potente motore a benzina EcoBoost V6 3.0 di Ford con un motore elettrico, un generatore e una batteria agli ioni di litio da 13,6 kWh, che puo’ essere ricaricata tramite una fonte di alimentazione esterna e, mentre il SUV e’ in movimento, attraverso la frenata rigenerativa. Cio’ gli consente di sprigionare 457CV e 825Nm di coppia: e’ il veicolo ibrido piu’ potente della gamma Ford. Equipaggiato con il Ford Intelligent All-Wheel Drive con cambio automatico a 10 rapporti e il Terrain Management System con sette modalita’ di guida diverse, il propulsore di nuova generazione offre la possibilita’ di trasportare sette passeggeri in un ambiente confortevole e raffinato, di trainare fino a 2.500 kg e consente di percorrere 48 km NEDC (42 km WLTP) in modalita’ elettrica, garantendo efficienza nel consumo di carburante e nelle emissioni (da 2.9 l/100 km NEDC (da 3.1 l/100 km WLTP) ed emissioni di CO2 da 66 g/km NEDC (71 g/km WLTP).

Inoltre, l’esperienza di guida, sempre sicura e confortevole, e’ garantita da sofisticate tecnologie di assistenza alla guida abbinate a feature premium che consentono all’Explorer Plug-In Hybrid di offrire momenti esclusivi per tutti gli occupanti, qualunque sia lo scenario di guida. Le tecnologie innovative, tra cui l’Adaptive Cruise Control con Stop & Go, Speed Sign Recognition e Lane-Centring e il nuovo Reverse Brake Assist, contribuiscono a rendere l’esperienza di guida piu’ intuitiva e meno stressante. L’Explorer Plug-In Hybrid presenta un sistema audio premium B&O con 14 diffusori, schermo touchscreen da 10.1 pollici, con controllo elettronico della temperatura Tri-Zona e modem integrato FordPass Connect, per un ambiente sempre rilassante e connesso. “L’Explorer Plug-In Hybrid e’ la definizione stessa di versatilita’”, ha dichiarato Matthias Tonn, Explorer Chief Programme Engineer for Europe. “Non abbiamo mai offerto un veicolo in grado di affrontare terreni difficili, trainare una barca con facilita’ e girare in citta’ utilizzando la trazione elettrica, sempre garantendo il comfort piu’ esclusivo”.

L’Explorer Plug-In Hybrid e’ uno dei 18 nuovi modelli elettrificati che Ford lancera’ in Europa, entro la fine del 2021.

14-Mag-20 17:24