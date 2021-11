Fontana "Un anno fa zona rossa,ora festa per atleti olimpici lombardi" - Tuttoggi

“Proprio un anno fa la Lombardia venne dichiarata zona rossa

con un provvedimento del ministro della Salute. Fortunatamente

oggi siamo in un momento di festa, in un momento in cui

possiamo incontrarci”. Lo ha detto il presidente della

Regione, Attilio Fontana, a Palazzo Lombardia, a margine della premiazione degli atleti lombardi che hanno conquistato una medaglia alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi di Tokyo. fmo/gm/gtr