Fontana "Nord e territori saranno temi portanti al raduno dei Patrioti" - Tuttoggi.info

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Fontana “Nord e territori saranno temi portanti al raduno dei Patrioti”

ItalPress

Fontana “Nord e territori saranno temi portanti al raduno dei Patrioti”

Ven, 17/04/2026 - 15:03

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MILANO (ITALPRESS) – Al raduno dei Patrioti in programma domani in piazza Duomo a Milano il grande assente sarà il Nord? “Assolutamente no. Sarà uno dei dei protagonisti. Se è vero che noi quando parliamo d’Europa e chiediamo una relazione diretta con il territorio, chiediamo una relazione diretta anche con il Nord quando cerchiamo di difendere la distribuzione dei fondi di coesione sui territori. Quindi direi che il tema dei territori sarà uno dei temi portanti”. Lo ha dichiarato il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana a margine di un evento a Milano. Alla domanda sulla mozione in consiglio regionale che gli chiedeva di non partecipare, Fontana ha risposto che “mi stupisco che ci siano persone ancora oggi che pensano di poter chiedere di non partecipare a una libera espressione di pensiero. Mi sembra una cosa molto grave. Io sono convinto che ciascuno possa andare a qualunque manifestazione e ascoltare chiunque basta che non si commettano reati”. Secondo il governatore alla manifestazione di domani “si parla di un argomento oltretutto di interesse generale, quindi è veramente una speculazione come stanno facendo speculazioni su tutto”.

xh7/trl/mca1

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