 Fontana "Fermo preventivo c'è sempre stato, problema è che convalida non arriva" - Tuttoggi.info
ItalPress

Fontana “Fermo preventivo c’è sempre stato, problema è che convalida non arriva”

Mar, 03/02/2026 - 15:03

MILANO (ITALPRESS) – “Il fermo” preventivo “c’è sempre stato. L’abbiamo sempre utilizzato anche in passato. Diciamo che non siamo più tanto abituati ad avere poi le convalide. È una cosa diversa, soprattutto per certi generi di reati. La convalida non arriva mai. Ma il fermo c’è sempre stato”. Così il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, a margine della cerimonia commemorativa dei Servitori della Repubblica che si è tenuta oggi nell’aula del Consiglio regionale di Palazzo Pirelli, rispondendo a una domanda sul fermo preventivo previsto nel pacchetto sicurezza allo studio del Governo.

