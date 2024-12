Fontana di Trevi, torna l'acqua. Gualtieri: "400 persone alla volta" - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Smontata la passerella, a Fontana di Trevi a Roma tornano l'acqua e le monetine dei turisti dentro la vasca. Le visite riprenderanno con un 'numero chiuso': 400 persone alla volta nel catino.

Dopo meno di tre mesi di lavori, con 327mila euro di fondi Pnrr-Caput mundi, il sindaco Roberto Gualtieri ha inaugurato la fine dei lavori di manutenzione del capolavoro di Nicola Salvi. Con il sindaco anche gli assessori al turismo Alessandro Onorato, alla cultura Massimiliano Smeriglio e il Sovrintendente Claudio Parisi Presicce.

''E' stata una corsa contro il tempo ma in meno dei tre mesi previsti siamo riusciti ad avere questa fontana più bella che mai per il Giubileo. Finalmente sarà possibile ammirarla in modo più civile da turisti e romani. Sperimentiamo una nuova modalità di accesso con la fila, una modalità di fruizione più civile e moderna che ha funzionato molto bene con la passerella. Abbiamo stabilito un massimo di capienza di 400 persone che potranno stare nel catino della fontana'', ha detto il sindaco.

''Non ci sono limiti di tempo e l'obiettivo è quello di consentire a tutti di godersi al meglio la fontana senza calca. Valuteremo poi anche questo numero, perché le cose si fanno sperimentando, lo aggiusteremo se sarà necessario. Non ci si potrà più sedere sul bordo della fontana. Valuteremo anche un eventuale ticket d'ingresso, non abbiamo ancora deciso. Studieremo la possibilità durante i primi mesi di fruizione ma sarà super semplice, o una moneta o il passaggio di una carta''.