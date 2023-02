“Continuare la battaglia per l’abbattimento delle liste d’attesa” è la prima azione che farà, in caso di rielezione, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Intervistato da Claudio Brachino per la rubrica di Italpress “Primo Piano”, il candidato del centrodestra – che dice di temere l’astensionismo – spazia tra i temi di punta del suo programma elettorale e rivendica quanto fatto rilanciando i suoi cavalli di battaglia.

