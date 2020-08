Fondo di garanzia PMI, richieste per oltre 68 miliardi - Tuttoggi

Hanno raggiunto quota 2,7 milioni, per un valore di circa 298 miliardi di euro, le domande di adesione alle moratorie sui prestiti. Lo rileva la task force per l’attuazione delle misure a sostegno della liquidità per l’emergenza Covid-19. Supera quota 68 miliardi di euro il valore delle richieste di garanzia per i nuovi finanziamenti bancari per le micro, piccole e medie imprese presentati al Fondo di Garanzia per le PMI.