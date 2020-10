“Il sistema ricerca e università è perfettamente in grado di raccogliere la sfida che è una sfida collettiva e che darà una risposta importante per i giovani. Investire sui giovani è l’unico modo per affrontare il futuro in una maniera che sia stabile anche per chi ha speranze di famiglia”. Così, Gaetano Manfredi, Ministro dell’Università e della Ricerca, oggi a Napoli, in merito all’impiego di parte dei fondi del Recovery Fund.

