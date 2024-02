Fondazione per l'Arte Crt, Sandretto "Piano tiene al centro persone" - Tuttoggi.info

TORINO (ITALPRESS) – “Un piano ambizioso che ci permette di lavorare a favore della comunità e guardando ai giovani, un piano che vuole tenere al centro le persone e che vuole far sì che la collezione sia sempre più valorizzata”. Così Patrizia Sandretto Re Rebaudengo, presidente della Fondazione per l’arte moderna e contemporanea Crt, parla del piano 2024-2027. “Numericamente – aggiunge – ad oggi la collezione è composta da 930 opere di 300 di artisti acquisite dal 2000 in poi, che viene data in comodato al Castello di Rivoli e alla Galleria d’arte moderna di Torino”.

