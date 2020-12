Fondazione Carit, bando da 200mila euro a sostegno attività filantropiche - Tuttoggi

Il bando scadrà il 29 gennaio 2021 e gli enti interessati potranno accreditarsi sul portale ROL entro il 15 gennaio.

Confermato anche per il 2020 l’impegno della Fondazione Carit a sostegno delle attività delle Associazioni senza fine di lucro operanti nel settore socio assistenziale ed Enti Ecclesiastici.

Il bando

In questo difficile periodo di emergenza pandemica, gli interventi che si intendono sostenere con i 200.000 euro stanziati dal Consiglio di Amministrazione riguarderanno tutte le attività di volontariato che hanno assunto un valore rilevante per il supporto alle varie forme di povertà; alle attività sportive e ricreative finalizzate al supporto educativo dei soggetti disabili; alle attività ricreative e per il tempo libero rivolte agli anziani soli e ai giovani, con particolare attenzione per le categorie in situazione di svantaggio economico e sociale; all’accoglienza, educazione e solidarietà, con particolare attenzione per le attività di aiuto e sostegno in favore dei bambini, dei ragazzi e delle famiglie in difficoltà, che in questo anno hanno visto peggiorare la loro situazione socio- economica.

Dove consultare il bando

Il bando, pubblicato sul sito della Fondazione (www.fondazionecarit.it), scadrà il 29 gennaio 2021 e gli enti interessati potranno accreditarsi sul portale ROL entro il 15 gennaio.