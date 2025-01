Fondazione AIRC: Laura Radi assume la presidenza del Comitato Umbria - Tuttoggi.info

Laura Radi assume la Presidenza del Comitato Umbria di Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro, il primo polo privato di finanziamento della ricerca indipendente sul cancro in Italia. Il Comitato Umbria di Fondazione AIRC è attivo dal 1994 con l’obiettivo di promuovere ogni anno un ricco programma di appuntamenti di informazione e raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. Grazie all’impegno del Comitato, dei volontari e dei sostenitori, per il 2025 per l’Umbria sono stati deliberati 2.166.803 euro per il sostegno di 9 progetti di ricerca.

Laura Radi porta al Comitato Umbria la sua trentennale esperienza nel mondo del non profit con particolare riferimento alle pubbliche relazioni e relazioni istituzionali di alto profilo, organizzazione di eventi culturali e attività di formazione. Attualmente è Segretario Generale dell’Associazione Nemetria di Foligno che, attraverso seminari, workshop, convegni sui temi dell’economia, della finanza, dell’etica, della cultura di impresa, arricchisce ed alimenta momenti di confronto per creare valore e diffondere conoscenza.

“È per me un grande onore entrare a far parte della comunità di AIRC. Assumo questo nuovo incarico con entusiasmo e grande senso di responsabilità, forte della mia esperienza professionale nel mondo del non profit che, negli anni, mi ha portata a conoscere bene questa realtà e le sue dinamiche. Ringrazio chi mi ha preceduto alla presidenza del Comitato Umbria, tutti i consiglieri e i volontari della nostra regione e tutti coloro che hanno contribuito a radicare Fondazione AIRC sul territorio. Mi impegno a lavorare con tutti loro per rafforzare la nostra presenza e raccolta fondi nel già ricco panorama di iniziative locali, coinvolgendo attivamente tutti gli interlocutori del mondo istituzionale e imprenditoriali del territorio. Grazie alla presenza di numerose piccole e medie imprese, l’Umbria rappresenta un terreno fertile per una collaborazione concreta tra economia locale e istituzioni. Rendere il cancro sempre più curabile è una responsabilità sociale cui tutti siamo chiamati per fare la nostra parte“, dichiara la neo presidente Radi.

Il 2025 è un anno particolarmente importante per Fondazione Airc che celebra il suo 60°anniversario. La prima iniziativa è quella delle Arance della Salute, sabato 25 gennaio, volontari e sostenitori saranno in piazza, mentre studenti e insegnanti si mobiliteranno nelle scuole, per distribuire arance rosse, vasetti di marmellata e vasetti di miele di fiori d’arancio, per raccogliere nuovi fondi a sostegno di circa 5.400 ricercatori e per sensibilizzare i cittadini sul valore prevenzione per ridurre il rischio di cancro.