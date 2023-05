Bagno di folla per Aaron a Nocera Umbra: “Il nostro orgoglio”

Il cantante reduca da Amici al passaggio del Giro d'Italia

Bagno di folla per Aaron a Nocera Umbra. Il cantante, reduce da Amici, è stato ricevuto dal sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi, prima di concedersi un bagno di folla in piazza Medaglie d’oro, in concomitanza con il passaggio della carovana del Giro d’Italia.

“Grazie ad Edoardo – ha detto il sindaco Virginio Caparvi – Per l’amministrazione è un onore poterti premiare: hai onorato il nome di Nocera, al di là dei risultati. Il punto è aver dato prova di una capacità che non è propria dei 18 anni e questo inorgoglisce. Avrai appuntamenti importanti, ma Nocera ha nei tuoi confronti un grande affetto particolare. Ringrazio te, la tua famiglia perché per un’esperienza del genere ci deve essere qualcuno che tiene salda tutta la famiglia”.

“E’ stata un’esperienza bellissima – ha detto Edoardo – e tosta. Un’esperienza che ti forma a livello artistico e personale. E’ andata così, sono stato molto contento e ho fatto un bel percorso“.

La targa

“Il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni – c’era scritto nella targa – Sincere congratulazioni per lo straordinario successo che hai ottenuto nella trasmissione televisiva “Amici”. Il tuo talento, la tua preparazione e la tua educazione sono motivo di vanto ed orgoglio per la Città di Nocera Umbra”.