Foligno, visita gratuita a San Francesco | Aperto campanile - Tuttoggi.info

Luca Biribanti

Foligno, visita gratuita al complesso monumentale di San Francesco. iniziativa del Comune per Agtu. Apertura straordinaria del campanile
Dom, 28/12/2025 - 06:30

Si svolgerà sabato 3 gennaio, alle 10, a Foligno, la visita guidata, gratuita, al complesso monumentale di San Francesco, in piazza San Francesco. L’iniziativa, promossa dal Comune di Foligno in collaborazione con i frati minori conventuali, è curata e realizzata da Agtu (Associazione guide turistiche dell’Umbria).  Sarà visitato il complesso monumentale con la chiesa e il chiostro e, tempo permettendo, sarà possibile salire al  campanile che verrà eccezionalmente aperto. L’evento – nell’ottica di promuovere il territorio e incentivare il turismo – vuole valorizzare non solo San Francesco ma anche la figura di Santa Angela, di cui ricorre la festa il giorno successivo, e porre l’attenzione sul centenario della morte di San Francesco che si celebrerà nel 1226. La prenotazione è obbligatoria ai numeri dello Iat: 0742 354459 – 354165.

