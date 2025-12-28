Foligno, visita gratuita a San Francesco | Aperto campanile - Tuttoggi.info

Si svolgerà sabato 3 gennaio, alle 10, a Foligno, la visita guidata, gratuita, al complesso monumentale di San Francesco, in piazza San Francesco. L’iniziativa, promossa dal Comune di Foligno in collaborazione con i frati minori conventuali, è curata e realizzata da Agtu (Associazione guide turistiche dell’Umbria). Sarà visitato il complesso monumentale con la chiesa e il chiostro e, tempo permettendo, sarà possibile salire al campanile che verrà eccezionalmente aperto. L’evento – nell’ottica di promuovere il territorio e incentivare il turismo – vuole valorizzare non solo San Francesco ma anche la figura di Santa Angela, di cui ricorre la festa il giorno successivo, e porre l’attenzione sul centenario della morte di San Francesco che si celebrerà nel 1226. La prenotazione è obbligatoria ai numeri dello Iat: 0742 354459 – 354165.