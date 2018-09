Foligno, si ritrovano gli ex- Allievi Ufficiali Cpl del 53° e i Sottufficiali del 50° corso

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Amarcord alla Caserma “FERRANTE GONZAGA DEL VODICE” sede del Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell’Esercito; si è svolto, infatti, il raduno degli ex Allievi Ufficiali di Complemento (A.U.C.) appartenenti al 53° corso dell’allora Scuola per Allievi Ufficiali e Sottufficiali di Artiglieria (S.A.U.S.A.) nel 50° anniversario del loro ingresso in armi.

I radunisti, accompagnati dai propri familiari, hanno potuto rivisitare i luoghi che vissero con intensità nel lontano 1968; commozione nel rievocare con nostalgia il passato, al suono del “Piave”, durante la deposizione di una corona di alloro a ricordo dei caduti di tutte le guerre e nelle missioni di pace.

A seguire, a testimonianza dello spirito che anima gli Artiglieri di “ieri” e di “oggi” un Ufficiale della medesima specialità ha illustrato le attuali attività di selezione dedicate ai giovani che intendono partecipare ai concorsi per entrare a far parte della Forza Armata.

Successivamente gli Ex Ufficiali hanno effettuato una visita guidata presso i locali del Centro di Selezione e dove adesso insistono laboratori medici, gabinetti attitudinali, uffici e aule concorsuali, hanno riconosciuto le proprie camerate, le armerie, i locali di aggregazione e perfino (con qualche battuta ironica) le celle di rigore dell’allora Scuola, dove alcuni di loro hanno trascorso più di qualche giornata.

Al termine della visita, i partecipanti al raduno hanno a malincuore lasciato la struttura militare ringraziando commossi il Comandante del CSRNE Generale di Brigata Emmanuele SERVI per l’opportunità concessa nel rivivere quei ricordi, oramai offuscati dal tempo trascorso ma sempre vivissimi nella mente e nel cuore.

Il periodo dei raduni proseguirà anche il prossimo 20 ottobre, la Caserma aprirà le sue porte al ritrovo degli ex Allievi del 93° corso per Ufficiali di Complemento che festeggeranno, il 40° anniversario dell’ingresso nella Scuola.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa