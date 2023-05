Foligno - Shibukawa: i disegni dei bambini al Museo della Quintana

La Quintana era il tema assegnato

E’ stata inaugurata la mostra sui disegni delle scuole che si svolge ogni anno nell’ambito del gemellaggio tra Foligno e la città giapponese di Shibukawa: i disegni dei bambini folignati vengono esposti in Giappone e quelli dei bambini di Shibukawa nella città. Sono intervenuti il sindaco Stefano Zuccarini, l’assessore Decio Barili e il presidente dell’Ente Giostra della Quintana, Domenico Metelli.

La Quintana era la tematica assegnata

Quest’anno il sindaco Zuccarini ha scelto di assegnare una tematica precisa agli alunni di Foligno, indicando il mondo della Giostra della Quintana, per dare rilievo alla massima manifestazione cittadina e cogliere l’occasione per la promozione del territorio. La mostra è già stata allestita a Shibukawa dal 18 al 26 febbraio con grande successo ed apprezzamento di pubblico, tanto che lo stesso sindaco Takaghi Tsutomu ha ringraziato il sindaco per l’iniziativa.

Le scuole coinvolte

E’ un modo per radicare ancora di più la cultura quintanara nei bambini di Foligno e al tempo stesso promuoverla all’estero. I disegni sono stati realizzati da alunni di un’età compresa dai dieci ai dodici anni delle scuole secondarie di primo grado: “Galileo Galilei” di Sant’Eraclio; “Gentile da Foligno”; “Niccolò Alunno” di Belfiore e “Giosuè Carducci”. L’iniziativa è stata organizzata dalla segreteria del sindaco in collaborazione con gli uffici scuola e cultura.