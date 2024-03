Foligno, sede Lega imbrattata con escrementi: “Gesto vigliacco”

La denuncia della sezione di Foligno del Carroccio. Presa di mira la sede che ospiterà il comitato del sindaco Zuccarini e della Lega.

“Atti di vandalismo commessi da ignoti contro la nostra nuova sede elettorale. Abbiamo richiesto l’intervento della Polizia Locale che sta esaminando le telecamere presenti nella zona”. A denunciare l’accaduto è la Lega Foligno. “Questa notte qualche incivile ha gettato degli escrementi davanti alla porta e contro la vetrina d’ingresso della nostra nuova sede elettorale di via XX Settembre che inaugureremo nei prossimi giorni. Un gesto vigliacco che abbiamo prontamente denunciato alla Polizia Locale, con l’auspicio che l’autore venga individuato al più presto, grazie anche all’ausilio dei sistemi di videosorveglianza presenti. Certe azioni non ci spaventano, anzi ci spronano ad andare avanti più determinati che mai, con le nostre idee di libertà, a sostegno della ricandidatura del sindaco Zuccarini e contro chi non rispetta i basilari principi della democrazia”.