Foligno, piano trasparenza in Comune: al via la partecipazione

E’ stato pubblicato l’avviso per la procedura partecipativa per la definizione del piano triennale (2020-2022) per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (Ptpct) del Comune di Foligno. Il segretario generale del Comune, Paolo Ricciarelli, responsabile per la prevenzione della corruzione e responsabile della trasparenza, dopo l’adozione da parte della giunta comunale dello schema di piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-2022, ha invitato tutti i soggetti interessati a far pervenire eventuali proposte ed osservazioni entro le 12 del prossimo 29 gennaio Tali indicazioni saranno valutate all’interno del procedimento istruttorio finalizzato all’approvazione definitiva del piano.

Osservazioni

Le proposte e le osservazioni potranno pervenire, entro il termine sopracitato, indirizzate all’ufficio del segretario generale, a mano allo Sportello del Cittadino (U.R.P.) Piazza della Repubblica, 10 o a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo comune.foligno@postacert.umbria.it o tramite posta indirizzata a Comune di Foligno, segreteria generale, Piazza della Repubblica, 10 – 06034 Foligno (Pg) oppure all’indirizzo segretario@comune.foligno.pg.it. Resta inteso che eventuali osservazioni pervenute anche in seguito alla scadenza fissata con il presente avviso saranno valutate per le future revisioni del piano.