Foligno, pazza idea Pesaresi: “Creiamo uno spazio creativo per la città”

Gli ronzava nell’orecchio da qualche tempo e ha iniziato a ragionarci, prima tra sé e sé e poi con le persone a lui più vicine. E poi un post su Facebook, come una bella provocazione: serve un locale per una scuola di teatro/laboratorio creativo. L’autore? Nicola Pesaresi.

Il folignate, istrione ed eclettico, si è conquistato un posto tra i ‘vip’ con la sua Isotta, grazie anche alle partecipazioni ad Italia’s got talent” e “Tu si que vales”. E ora, avviato ad una carriera con serate in lungo e in largo per l’Italia, è pronto a condividere qualcosa anche con la sua città.

Il progetto

“Mi piacerebbe costruire uno spazio creativo – ci racconta – una zona dove realizzare laboratori teatrali, ma anche spettacoli. Una vera casa della creatività, che possa accogliere spettacoli, spazio per letture animati, pomeriggi per famiglie, workshop su comunicazione e comunicazione teatrale. Didattica quindi, ma anche spettacoli, workshop e tante collaborazioni”.

Quella di Pesaresi è un’idea – appello, affinché chiunque sia interessato si faccia avanti: “Io sono pronto a mettere a disposizione le mie competenze, i miei contatti e il mio tempo. Occorre però trovare uno spazio adeguato e con un prezzo alla portata. “La vita non è solo guadagnare e redditività – prosegue ma è bello costruire e condividere qualcosa con la collettività”.

Aspettando il 2020

Di carne al fuoco ce n’è tanta, così come la voglia di fare. L’obiettivo e la speranza ora è che qualcuno, con le risorse che servono, risponda all’appello e chissà che non ne venga fuori qualcosa che porti Foligno, e l’Umbria, ancor più alla ribalta? Intanto il sasso è lanciato.