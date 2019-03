Foligno, nuovi tratti di rete fognaria e idrica per oltre mezzo milione di euro

share

Migliorare la rete di approvvigionamento dell’acqua e assicurare un corretto smaltimento dei reflui fognari sono gli obiettivi dei nuovi lavori che si raggiungeranno grazie alla realizzazione da parte di Valle Umbra Servizi di un nuovo intervento nel comune di Foligno, per un importo complessivo di € 585.000.

Lunedi 18 marzo sono stati affidati all’impresa esecutrice i lavori per la realizzazione della rete fognaria di via Etna, di parte di via Monte Puranno e del tratto finale di via Borroni.

L’intervento completerà il sistema di raccolta dei reflui fognari del centro abitato, con l’adduzione delle condotte all’impianto di depurazione di Casone, tramite costruzione di un nuovo impianto di sollevamento. Con l’intervento di posa della condotta fognaria è prevista anche la sostituzione della rete idrica; l’adeguamento della tubazione idrica, oltre alle vie citate, interesserà anche il tratto di via Borroni, compreso tra l’incrocio di via Maestà Formica e la strada vicinale della Pitarra, collegando anche tratti di rete precedentemente adeguati.

I lavori, che si prevede avranno una durata di circa otto mesi, salvo imprevisti, oltre a completare il sistema di allontanamento dei reflui nell’area di Tenne, miglioreranno il sistema di distribuzione idrica dell’area, risolvendo i disservizi all’utenza conseguenti a rotture nella rete.

Nel corso dei lavori, visto che alcune delle vie oggetto dell’intervento sono piuttosto strette, in particolare durante la realizzazione della rete fognaria, ci saranno disagi nella circolazione delle auto; il transito verrà comunque disciplinato attraverso opportuna segnaletica stradale e saranno indicati percorsi alternativi. Peraltro, lo scorso 25 febbraio si è tenuto un incontro pubblico con i residenti delle zone interessate, in cui l’Assessore ai lavori pubblici del Comune di Foligno, Graziano Angeli, apprezzando l’impegno di Valle Umbra Servizi e Auri, ha illustrato i lavori oggetto dell’intervento, avvalendosi della collaborazione dei Tecnici della Società partecipata.

Le opere di sostituzione della rete fognaria e idrica, la cui progettazione e direzione è curata dell’ufficio tecnico della Valle Umbra Servizi spa, sono stato finanziate con il Programma degli Investimenti 2016-2019 del Servizio Idrico Integrato (approvato dell’Assemblea di AURI).

Foto repertorio TO

share

Stampa