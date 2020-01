Foligno, lotteria della Polisportiva Disabili: ecco i numeri vincenti - Tuttoggi

Si è conclusa con una bella festa la prima fase di raccolta fondi per l’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto di persone con disabilità. 40 persone tra ragazzi con disabilità, famiglie e collaboratori della Polisportiva Disabili Foligno hanno partecipato attivamente alla cena-evento di inizio anno, al termine della quale c’è stata l’estrazione dei biglietti vincenti della lotteria venduti nelle settimane precedenti e che mettevano in palio 20 diversi premi, tra cui il dipinto del maestro Aldo Canzi, un viaggio per due persone per una settimana in una località a scelta e una poltrona relax.

I numeri vincenti

Questi i numeri dei 20 biglietti vincenti tra i 2680 venduti in totale: 3613-376-1126-1683-1473-3077-580-1283-1454-1645-1615-1563-3626-906-1843-3442-3135-595-591-556.

“La festa è stato un momento davvero molto bello – dice con gioia la presidente della Polisportiva Raffaela Mari – da tanto tempo non si viveva un evento del genere, coinvolgendo attivamente i ragazzi e le famiglie. Per il nuovo anno ci siamo posti l’obiettivo di fare più eventi simili e serate ricreative per far stare insieme le persone. Per questo già il prossimo 15 Febbraio faremo una festa di Carnevale in un locale della chiesa di Santa Angela a Foligno”.

Le iniziative

Dal ‘Trofeo Tutti X Uno’ del 9 Novembre al Palapaternesi alla cena di gala di beneficenza a Valtopina il 22 Novembre fino allo spettacolo del ‘Gruppo Teatrale Dialettale di Capodacqua’ il 21 Dicembre, sono state tante le iniziative portate avanti dalla Polisportiva Disabili Foligno negli ultimi mesi per centrare l’obiettivo prefissato. La Polisportiva annuncia, tra l’altro, che sono state vendute all’asta la maglia del fuoriclasse della Juventus Cristiano Ronaldo e la fascia da capitano dell’ex campione della Fiorentina Davide Astori. La raccolta fondi comunque continua. Chi vuole contribuire può contattare direttamente la Polisportiva Disabili Foligno al numero 3791213124.