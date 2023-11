Foligno, il viceministro e l'ambasciatore della Macedonia del Nord ricevuti dal sindaco - Tuttoggi.info

Sono stati ricevuti in Comune dal sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini, il viceministro dell’istruzione e della scienza della repubblica della Macedonia del Nord, Agim Nuhiu, e l’ambasciatore a Roma, Vesel Memedi.

La visita dei due rappresentanti della Macedonia del Nord, su invito dell’associazione ‘Ilirida’, ha rappresentato un’occasione per conoscere la comunità albanese e macedone, presenti a Foligno dove da molto tempo viene insegnato ai bambini e ragazzi, da tanti anni in Italia, la lingua albanese “per non perdere contatto con le loro origini”, è stato sottolineato.

Nel corso dell’incontro, nella sala del Consiglio comunale, il sindaco Zuccarini ha sottolineato che le comunità macedone e albanese “si sono perfettamente integrate, lavorano e rappresentano un valore in più per Foligno. E’ giusto preservare le radici che non vanno mai dimenticate”. Agli ospiti della Macedonia del Nord sono stati donati il gonfaloncino ricamato della città e la copia della prima pagina della Divina Commedia, stampata proprio a Foligno nel 1472 per la prima volta. Erano presenti, tra gli altri, il presidente del Consiglio comunale, Lorenzo Schiarea, i consiglieri Riccardo Polli, Marco De Felicis e Mario Gammarota e i rappresentanti delle associazioni che hanno organizzato la giornata.