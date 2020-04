Foligno Eco Motori, bici e monopattini elettrici più accessibili con il Bonus Mobilità Alternativa - Tuttoggi

Abitudini di vita rivoluzionate dall’emergenza sanitaria, gli spazi si ridimensionano e la città andrà vissuta in modo diverso. Ci troveremo ad affrontare nuovamente strade e piazze in piena primavera e per molti la voglia di spostarsi su due ruote tornerà prepotente. La scelta del giusto mezzo richiede però un’attenta analisi che parte da quelle che sono le proprie esigenze di praticità per arrivare alla disponibilità economica passando per il senso civico.

Una scelta che coniuga perfettamente questi tre aspetti è quella legata alla mobilità elettrica, assolutamente green, con ottime prestazioni e sicuramente dal prezzo accessibile. In questa ottica Eco-motori propone una serie di soluzioni che vanno dalla bici, al monopattino fino allo scooter elettrico. Quest’ultimo ad esempio presenta molti vantaggi (oltre all’eco-incentivo rottamazione del 30% di sconto già attivo) non soltanto per l’ambiente ma anche per il portafoglio basti pensare alla riduzione spese del carburante, di assicurazione, di bollo.

Quanto a bici e monopattini elettrici, il Bonus Mobilità Alternativa ha previsto un ticket da 200 euro da spendere nell’acquisto di questi mezzi di trasporto che contribuiscono alla riduzione dell’inquinamento atmosferico essendo privi di motore a benzina ed estremamente silenziosi.

Le modalità di richiesta del bonus verranno specificate nel Decreto di prossima pubblicazione, ma qualora fosse sulla falsariga di altri bonus analoghi sarebbe Eco Motori ad occuparsi della pratica e chi acquista avrebbe solo il vantaggio del prezzo scontato senza alcuna documentazione da produrre.

Nella sezione blog del sito web aziendale, tantissimi contenuti interessanti e soprattutto consigli utili per scegliere in modo più consapevole tra un prodotto e un altro. Sul sito anche una sezione dedicata alle offerte, con articoli interessati da sensibili sconti.

Tra i vantaggi di Eco Motori il pagamento sicuro, la spedizione in tutta Italia e l’assistenza post vendita. Eco Motori si trova a Foligno in Viale Firenze, 14A. Per maggiori informazioni: Telefono 3319506630 E-mail info@eco-motori.it, www.eco-motori.it