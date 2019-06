Foligno, delitti in calo, crollano furti e scippi | Il bilancio dell’attività dei Carabinieri

Calo della delittuosità del 10% con consistente flessione di furti e scippi, drastica diminuzione delle truffe agli anziani, maggiore sensibilità contro le violenze di genere, sotto controllo i fronti della movida e della lotta alle sostanze stupefacenti nelle aree scolastiche.

E’ un bilancio più che positivo quello tracciato oggi pomeriggio da Angelo Zizzi, Capitano della Compagnia Carabinieri di Foligno in vista delle celebrazioni in programma domani – 5 giugno – per la il 205° anniversario della Fondazione dell’Arma dei Carabinieri.

Tra i dati più eclatanti, spiccano quelli relativi al controllo stradale, con situazioni del tutto inaspettate: si scopre infatti che nel periodo dalla seconda metà del 2018 a questo primo semestre sono stati ben 23 i guidatori scoperti al volante senza patente. E – come se non bastasse – non si tratta di giovanissimi e minorenni ma anche di gente adulta che non ha mai conseguito legalmente l’autorizzazione per potersi mettere alla guida di mezzi.

Altro elemento da segnalare riguarda i mezzi trovati in circolazione senza assicurazione: circa un centinaio di casi, per l’esattezza 91 conducenti che, prevalentemente per ragioni economiche, hanno scelto di risparmiare sui costi della polizza.

Sono stati invece 72 i mezzi trovati senza la regolamentare revisione, anche questo un ‘vezzo automobilistico’ a metà tra furbetti del ‘risparmio’ e pura distrazione, seppur sempre condannabile.

C’è invece più disciplina nell’utilizzo degli smartphone alla guida, sino ad ora sono stati riscontrati soltanto 15 casi, ma c’è da precisare che si tratta esclusivamente di numeri forniti dai Carabinieri e che su questo un grande impegno è messo in campo anche da Polizia Stradale e Polizia Locale.

Ventitrè le patenti ritirate per guida in stato d’ebbrezza, dato particolarmente preoccupante tenendo conto soprattutto del fatto che si tratta di numerosi neo patentati e giovanissimi.

Cinque le persone beccate a guidare sotto l’effetto di sostanze stupefacenti.

Una trentina i segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti, per i quali sono avviate le relative procedure del caso.

Massima allerta – fa sapere il Capitano Angelo Zizzi – sul fronte della repressione e della diffusione della cultura della legalità, con lezioni speciali che hanno interessato oltre mille studenti in 15 istituti del comprensorio, dalle quinte elementari alle scuole superiori. Una sensibilizzazione sui temi del bullismo, cyberbullismo, violenza di genere e lotta alla droga.

E sono state otto le operazioni congiunte, portate avante insieme alle altre forze, nell’ambito della campagna ‘Scuole Sicure’ che ha visto l’impiego anche di unità cinofile. Un paio le persone trovate in possesso di sostanza stupefacente, ma il fattore più importante è quello del controllo e della repressione sin dall’adolescenza.

Resta stabile, putroppo, il dato sulla violenza contro le donne, che vede ancora una trentina di casi, sostanzialmente in linea con i dati passati. In questa categoria – ha sottolineato il Capitano Angelo Zizzi – rientrano sia le percosse che le violenze psicologiche e lo stalkeraggio.

Tra i fiori all’occhiello della Compagnia di Foligno, la ‘Stanza della Donne’ dedicata all’accoglienza di chi vuol segnalare e denunciare. Un ambiente particolarmente ospitale con un’area dedicata anche ai bambini, che faccia trovare le vittime di violenza di genere a proprio agio e senza ulteriori traumi, specialmente per i minori, sempre più spesso tra l’altro, testimoni oculari delle violenze familiari.

Soddisfazione sul fronte della lotta delle truffe agli anziani che – come detto – si sono pressochè azzerate.

“E’ il frutto di una grande collaborazione con il territorio – spiega Zizzi – e degli incontri che abbiamo tenuto con il supporto delle parrocchie, dei centri sociali, delle associazioni e delle categorie. Ora gli anziani sono più consapevoli e segnalano subito situazioni strane come la truffa del finto avvvocato o dei finti rappresentanti delle forze dell’ordine”.

Anzi, parte anche un invito a tutte lee realtà associative e territoriali a collaborare con l’Arma dei Carabinieri per promuovere nuove occasioni di sensibilizzazione.

L’altro invito, emerso dall’incontro con il Capitano della Compagnia di Foligno, Angelo Zizzi, è quello di segnalare alle competenti forze dell’ordine qualsiasi fatto delittuoso o attività sospette sul territorio.

Purtroppo infatti sembra dilagare sempre di più la moda – o forse sarebbe meglio dire la mania – di scrivere appelli ed avvisi tramite social network, che spesso, oltre a non avere alcun effetto rischiano persino di diventare controproducenti.

