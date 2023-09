Foligno Danza Festival, al via il festival internazionale della danza - Tuttoggi.info

Foligno Danza Festival, ecco il programma del festival internazionale della danza. Spettacoli, stage e audizioni

Ai nastri di partenza la terza edizione di “Foligno Danza Festival. Festival Internazionale della Danza” che dal 7 al 10 settembre trasformerà la città in una prestigiosa “capitale dell’arte tersicorea” animata da celebri danzatori delle scene internazionali. Sostenuto dal Comune di Foligno e dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno, il Festival, ideato e diretto di Alessandro Rende, ballerino ecuratore di eventi in varie parti del mondo, si avvale anche quest’anno della collaborazione dell’Associazione folignate SpazioDanza diPatrizia e Maura Bocci. Una quattro giorni di spettacolo, formazione e intrattenimento dedicato a un pubblico trasversale, dagli appassionati ai semplici curiosi, che vivrà nei luoghi deputati, Auditorium San Domenico e Auditorium Santa Caterina, ma anche in spazi insoliti, con vie e piazze pronte a trasformarsi in palcoscenici a cielo aperto nel cuore della vita cittadina. Danza quindi a trecentosessanta gradi con momenti di condivisione artistica e culturale dedicati a giovani danzatori, professionisti, pubblico e operatori del settore ai quali la kermesse offre stage, audizioni, competizioni, seminari, borse di studio e riconoscimenti.

Il programma di Foligno Danza Festival

Intenso il programma degli appuntamenti che propone spettacoli – gratuiti con prenotazione consigliata al numero whatsapp 347 3052179 – affidati a artisti e gruppi ospiti, mentre a pagamento sono gli stage affidati a docenti di fama internazionale – mattina 9.30-13.30 – e audizioni per accedere a prestigiose accademie, oltre alla possibilità di partecipare a un concorso, assistere alle prove delle performance e prendere parte a numerosi eventi collaterali, quali shooting, estemporanee d’arte e azioni danzate in città con musica dal vivo. Con un preciso obiettivo: coniugare l’eccellenza della danza con la suggestione dei luoghi della città. www.folignodanzafestival.it

La serata dei coreografi

Novità della terza edizione la “Serata Coreografi” dedicata a autori noti e talenti della creazione contemporanea, evento nato dalla collaborazione tra Foligno Danza Festival e Segni Barocchi Festival. Connubio artistico che vedrà venerdì 8 settembre il debutto, in prima assoluta, di una produzione di danza con musica dal vivo: a firmare la coreografia, Francesco Ventriglia, autore acclamato sulle scene italiana e internazionale, già direttore di importanti compagnie nel mondo. A impreziosire il programma, i brani di recente creazione dei coreografi Damiano Artale, Sabrina Massignani, Nnamdi Christopher Nwagwu, Chiara Toniutti e l’esibizione urban della compagnia Limitless.

Premio per la Danza “Città di Foligno”

Prestigiosa conferma invece il Premio per la Danza “Città di Foligno”, riconoscimento istituito per le eccellenze della scena italiana e mondiale che vedrà tra gli altri l’attesissimo arrivo a Foligno di Eleonora Abbagnato, étoile acclamata nel mondo che al festival giungerà per ritirare il premio speciale assegnato alla Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma per l’Eccellenza nella formazione con particolare riferimento ai recenti successi di allieve e allievi, sotto la direzione della celebre danzatrice.

Il gala dei premiati

In calendario invecde sabato 9 settembre, ore 21, all’Auditorium San Domenico, il Gala dei premiati con l’esibizione di grandi nomi della danza: per l’occasione sarà consegnato il Premio alla Carriera 2023 a Luigi Bonino, già interprete osannato dal pubblico e dalla critica, danzatore prediletto di Roland Petit, di cui ha danzato i capolavori al Ballet national de Marseille e che ha poi affiancato a lungo nella creazione e ripresa delle coreografie. Premiati anche Sasha Riva e Simone Repele, Philippe Kratz, Amelia Colombini, Oleksii Potiomkin, Mattia Tortora, Massimiliano Greco, Emanuele Rosa, Gabriele Consoli, Emanuele e Leonardo D’Angelo.

Gli altri eventi

Al Foligno Danza Festival 2023, parallelamente agli spettacoli, al concorso e agli stage, molti appuntamenti pomeridiani animeranno i luoghi più belli della città, dagli Auditorium San Domenico e Santa Caterina, a Palazzo Trinci, alle Logge di Corso Cavour / Spazio Zut!. Da non perdere l’estemporanea d’arte a cura di Stefania Rosichetti, l’esibizione di danza di carattere del gruppo Hdemia Krilù, gli shooting fotografici con i professionisti Silvia Sabatini ed Eugenio Catalano, l’esibizione urban della compagnia Limitless e quella di danza contemporanea della BrancaccioDanza Junior Company. Ma ci saranno anche un’esposizione di costumi e trucco scenico e una lezione aperta di danza classica con musica dal vivo. Come di consueto, a fine festival si terrà il Gala di chiusura con la partecipazione di tutti i vincitori della competizione che coinvolgerà scuole di danza e ballerini.

Gli stage

Gli stage impegneranno i partecipanti tutti i giorni, da giovedì 7 a domenica 10 settembre (ore 9.00-13.30). Si terranno lezioni di tecnica classica e contemporanea con maestri, coreografi e direttori di importanti realtà di formazione professionale. Ospiti per la danza classica, Tadeus Matacz (John Cranko Schule), Annarella Sanchez (Conservatório Internacional de Ballet e Dança), Clarissa Mucci (Accademia Nazionale di Danza); per la danza di carattere, Ioulia Sophina (Scuola di Danza del Teatro dell’Opera di Roma); per il contemporaneo Emanuela Tagliavia (Accademia Teatro alla Scala di Milano), Valerio Longo (Balletto di Roma), Michele Pogliani (MP3 Dance Project); con loro, Alessandro Rende, danzatore del Teatro dell’Opera di Roma, maître de ballet e direttore artistico. Giovedì 7 settembre, alle 18.15, si terrà inoltre un laboratorio coreografico a cura di Sabrina Massignani, docente e coreografa: lezione è aperta gratuitamente a tutti i giovani allievi e allieve (dai 12 anni in su) presenti a Foligno. Una piccola “maratona” di danza per esplorare insieme i linguaggi e il movimento contemporaneo dando vita a brevi performance.

Le audizioni

Saranno gli stessi maestri a far parte della Giuria della terza edizione del Concorso “Foligno Danza Festival” rivolto ai giovani talenti, con le prime due fasi in scaletta l’8 settembre (ore 15.00-17.30, sezione classico e carattere) e il 9 settembre (ore 15.00-17.30, sezione contemporaneo e moderno). Il Gala conclusivo si terrà domenica 10 settembre, dalle ore 10.30, in chiusura del Festival. Le Audizioni – nelle stesse giornate di stage – permetteranno ai partecipanti di essere selezionati per opportunità di studio, perfezionamento e tirocinio professionale. Un’occasione per apprendere da vicino il metodo di insegnamento di alcune tra le più prestigiose accademie europee, per immergersi nella creatività contemporanea e per mettersi alla prova in palcoscenico.

Un Festival tra il davanti e il dietro le quinte, un’atmosfera di sana competizione e scambio artistico-culturale, in compagnia di storici protagonisti e nuove stelle.