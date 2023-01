Foligno, il centrosinistra incontra i giovani

Appuntamento allo Spazio Astra

“Un centro del mondo dal quale partire e dove poter ritornare. Tanti ragazzi e ragazze delle nuove generazioni, che partono talvolta per una semplice esperienza e altre volte per trovare una propria dimensione più stabile, comunque per accrescere positivamente le loro conoscenze”.

L’incontro allo Spazio Astra

I giovani del centrosinistra di Foligno organizzano Giovedì 5 Gennaio alle ore 17 presso lo Spazio Astra un incontro\dibattito per parlare con gli\le under 35 che sono partiti, chi tornando e chi no, ascoltare le loro motivazioni, farsi raccontare cosa hanno imparato e capire cosa fare per attrarre le nuove generazioni. “La Foligno del futuro non può esistere senza la loro spinta propulsiva”.