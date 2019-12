Foligno, alberghi pieni per le feste. Cesarini: "Gli eventi funzionano"

Capodanno con i fiocchi per il settore turistico folignate. Alberghi e strutture alberghiere registrano il tutto esaurito, secondo una tendenza che si sta via via consolidando e che fa della terza città dell’Umbria una delle mete preferite per le feste natalizie. A dirlo è Elisa Cesarini, responsabile di Federalberghi della città.

La fotografia

“Sempre di più – racconta – le persone che scelgono di passare il Natale e il Capodanno da queste parti, con una scia che arriva fino all’Epifania. Innegabile poi che gli eventi messi in campo quest’anno siano stati un toccasana”.

Per la prima volta, infatti, le persone arrivate a Foligno hanno potuto ricevere materiale informativo relativo alle iniziative messe in campo della città. “Fino allo scorso anno – dice Elisa – eravamo costretti ad indicargli gli eventi di Spoleto. Quest’anno abbiamo promosso la nostra città. E sono certa che, se si consoliderà questa tendenza, il prossimo anno le presenze raddoppieranno grazie al passaparola e al movimento di immagine che siamo riusciti a creare”.

Quanto ai numeri, è presto per dirlo, ma di certo si parla di italiani, che prenotano con un certo anticipo e non di last second.

Paiper in piazza della Repubblica

Intanto i motori della festa si stanno scaldando. A Foligno il capodanno dura due giorni e si è partiti ieri sera con Valeria Mancini, Tony Esposito, Loris Blond Band e i Paiper Drums Band, oltre ai Meleute Ensemble e al Flash Moda Chic di Ambra Cenci.

Stasera si comincia alle 22,30 con il Paiper Dj Set e il buonumore di Raul Maiuli alle 23,45. A seguire il count down e poi i Gibson Brothers live e il Paiper Family djset che vedrà coinvolti Carlino Mix, Luca Mammoli, Carlo Marini e Faus-t.

Feste in piazza anche per Trevi e Bevagna.