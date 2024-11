“Foglie d’Autunno”: così Perugia si avvicina al Natale | Programma

Numerosi eventi in programma, quasi tutti gratuiti, iniziati mercoledì 20 novembre e che proseguiranno fino a Natale e “dintorni”. Alcune iniziative, tra cui la mostra di Presepi a Collestrada o il Presepe vivente del mondo contadino di Ripa, si protrarranno fino al 6 gennaio. Nel cartellone di “Foglie d’Autunno” – questo il nome dato alle attività autunnali e agli eventi prenatalizi promossi dalle associazioni del territorio – figurano alcuni eventi “straordinari” (concerti e spettacoli teatrali) a pagamento.

Un’iniziativa, ha spiegato l’assessore comunale Fabrizio Croce, per invertire un immaginario comune, ossia che l’autunno rappresenti un periodo “vuoto” dal punto di vista culturale; si è creato, quindi, un progetto collettivo, onde facilitare e dare rilievo a ciò che le associazioni fanno per la città, che non vuole essere un festival o una rassegna. “In pochi e limitati giorni, complice anche la par condicio – dice Croce con soddisfazione – siamo riusciti a sperimentare questa impostazione che dalla prossima stagione potrà partire fin da ottobre”.

Per la sindaca Vittoria Ferdinandi, questo ampio programma rappresenta una fedele fotografia del valore e dell’importanza che rivestono le associazioni per il nostro territorio, ricco di un substrato di creatività che fa da prezioso collante per la comunità.

Il programma

Calendario attività (tutti gli eventi sono gratuiti):

. Giovedì 21 Novembre, ore 16.30 – ” Personaggi e storie nei ritratti degli Uffizi” conferenza di Marinellaa Caputo, Sala San Francesco – Via Monteripido 8 (a cura dell’Associazione Padre Diego Donati).

. Giovedì 21 Novembre, ore 17.00 – concerto e letture per la “Giornata contro la violenza sulle donne” degli allievi del Liceo Classico Mariotti, Sala Consiglio Provinciale Perugia, Piazza Italia (a cura di Associazione Accademia Focus).

. Giovedì 21 Novembre, ore 20.30 – laboratorio di cut-out poetry con Susanna Spaccatini e Rossella De Leonibus, Spazio Qui – Centro Selenia, Via Dottori 85 (nell’ambito della 17a edizione di “Ozi d’autore”).

. Venerdì 22 Novembre, ore 10.30 – convegno “Giovani e cooperazione internazionale, parliamone in Umbria”, Bilblioteca DSA3 Università degli studi – Facoltà di Agraria, Borgo XX Giugno (a cura di Tamat E.T.S. e Auser Perugia).

. Venerdì 22 Novembre, ore 17.30 – presentazione libro “In sogno con Mozart” (edito da “La Casa degli Artisti-Quaderni), spazio di Unipol Sintesi – Via Settevalli 325 (a cura dell’Associazione La casa degli artisti).

. Venerdì 22 Novembre, ore 18.00 – concerto dell’Ensemble d’Archi OCP Young per il progetto “OCP Young for young, Marla – Via Bartolo 9 (a cura dell’Associazione Culturale Eunice e O.C.P./Orchestra da Camera di Perugia).

. Venerdì 22 Novembre, ore 18.00 – “The importance of asking for help” incontro in lingua inglese con immagini, letture e workshop sul tema della violenza di genere, Sala S.Anna – Viale Roma 15 (a cura di Erasmus Student Network).

. Venerdì 22 Novembre, ore 18.30 – presentazione libro “1-0 Calori. Perugia-Juventus, apoteosi del calcio italiano” di Paolo Ortelli (Edito da Milieu), Pop-Up – Piazza Birago (a cura di APS Menteglocale).

. Venerdì 22Novembre, ore 18.30 – “A cena con l’autore”, dialogo con Massimo Ferrari, autore del fumetto “Dog Kane”, a seguire buffet, Biblioteca Popolare – Via Puccini 86, Ponte Felcino (a cura dell’Associazione Altrementi).

. Venerdì 22 Novembre, ore 21.00 – “Eleonora ultimo atto a Pittsburgh” atto unico teatrale di Ghigo De Chiara con Mariella Chiarini, Sala Mario Stinchi/Circolo Santa Lucia – Via Duranti 51 (a cura di APS Pro-Loco Santa Lucia).

. Sabato 23 Novembre, ore 17.30 – Festa della Canzone Perugina, 3° Edizione, Sala dei Notari (a cura de La Società del Bartoccio).

. Sabato 23 Novembre, ore 10.00 – “Rompi gli ostacoli”, torneo di Padel misto per la promozione delle pari opportunità, Country Sporting Club S.Martino in campo, Thunder Sport Center Ferro di Cavallo e Buenos Aires Club S.Andrea delle Fratte (a cura di A.I.C.S. Coi

. Sabato 23 Novembre, ore 17.30 – presentazione libro “Maracanà Mimmo” di e con Pierluigi Brunori e ospiti (Edito da Francesco Tozzuolo Editore, Sala S.Anna – Viale Roma 15.

. Sabato 23 Novembre, ore 18.30 – presentazione libro “Storia del pane. Un viaggio dall’Odissea alle guerre del XXI secolo”, di Gabriele Rosso (Edito da il Saggiatore), Pop-Up – Piazza Birago (a cura di APS Menteglocale).

. Domenica 24 Novembre, ore 15.30 – “Borgna in festa” socialità, convivialità e musica con Valentina Locchi Trio ne “I migliori anni della nostra vita”, Sala degli archi Collegio della Sapienza, Via della sapienza 6 (a cura della Associazione Rione di Porta Eburnea).

. Domenica 24 Novembre, ore 16.30 – concerto della Filarmonica di Pila, Sala Parrocchiale – Via del Moggio Pila (a cura di Vivo Umbria e Pro-Loco Pila).

. Domenica 24 Novembre, ore 17.30 – convegno “Relazioni tossiche – riconoscere una relazione che ci fa male”, Centro Socio-Culturale Montegrillo – Via De Nicola 15 (a cura di Associazione Margot e Centro Socio-Culturale Montegrillo).

. Lunedì 25 Novembre, ore 14.30 – incontro per un “Corso di formazione specialistico per la prevenzione, la tutela e il contrasto alla violenza di genere”, Sala dei Notari (a cura di Associazione Libera…Mente Donna ETS, AIAF e Ordine Avvocati Perugia).

. Martedì 26 Novembre, ore 10.00 e ore 21.00 – “Bernardo Dessau, fisico, scienziato, maestro” atto unico teatrale di Paola Tortora con Alessio Stollo, S.Francesco al prato (a cura del Dipartimento di Fisica e Geologia dell’Università degli studi di Perugia).

. Martedì 26 Novembre, ore 16.30 – conferenza su “Cambiamenti climatici dell’Alta Umbria nelle opere di Raffaello e Leonardo”, Museo Multimediale Rasna nel Complesso Monumentale di S. Anna – Viale Roma, 15 (a cura del Club per l’Unesco di Perugia- Gubbio- Alta Umbria).

. Mercoledì 27 Novembre, ore 17.30 – “Non esistono ragazzi cattivi” incontro con Don Claudio Burgio (Comunità Kairos, Cappellano Carcere Beccaria Milano), Sala dei Notari (a cura di Portofranco ODV, Libreria delle volte, Diocesi Perugia/Cità della Pieve).

. Mercoledì 27 Novembre, ore 18.30 – Presentazione libro “ZZZ – gli scarabocchi di Maicol e Marco” (edito da BAO), T-Trane record store – Borgo XX Giugno 44 (a cura di Libreria Mannaggia).

. Giovedì 28 novembre, ore 16 – Visita delle Radici – I mestieri della memoria. Appuntamento all’atrio del Palazzo dei Priori. Visita itinerante lungo l’asse di via Dei Priori, alla scoperta dei mestieri di una volta. A cura di Gran Tour Perugia all’interno del programma del Festival delle Radici Umbre. Info 3351020425.

. Giovedì 28 novembre, ore 18.30 – presentazione del libro “Il Gattopardo a guardia del Muro. Storia di un giallo letterario nella Germania socialista”, di Bernardina Rago (Edito da Feltrinelli), Pop-Up – Piazza Birago (a cura di APS Menteglocale e Istituto Tedesco Perugia).

. Giovedì 28 Novembre, ore 20.30 – “Spesso penso che la notte…” incontro culturale con Maria Lo Bianco, Lisa Babbini e Rossella De Leonibus, Spazio Qui – Centro Selenia, Via Dottori 85 (nell’ambito della 17a edizione di “Ozi d’autore”).

. Venerdì 29 novembre, ore 18.30 – presentazione del libro “La tua voce è un drago alato. Come farla diventare più bella, più sicura, veramente tua”, di Alessandra Battaglia (Edito da Mondadori), Pop-Up – Piazza Birago (a cura di APS Menteglocale).

. Venerdì 29 Novembre, ore 20.30 – “IMI Cocchi” recital per la memoria degli Internati Militari Italiani con letture e musiche del Trio d’Arna, Chiesa Parrocchiale di Ripa (a cura di Pro-Loco Ripa e Associazione Palmira Federici).

. Venerdì 29 Novembre, ore 21.00 – “Eleonora ultimo atto a Pittsburgh” atto unico teatrale di Ghigo De Chiara con Mariella Chiarini, Circolo Ponte d’oddi – Strada Ponte d’Oddi 33 (a cura di Circolo Ponte d’oddi).

. Sabato 30 Novembre, ore 10.00 – convegno scientifico per la “Giornata Nazionale della malattia di Parkinson”, Teatro Arca – Via della cooperazione, Ellera di Corciano (a cura della Unione Parkinsoniani Perugia ODV).

. Sabato 30 Novembre, ore 17.00 – “La mucca Clementina” spettacolo per bambini del Teatro Le Onde con Domenico Madera e Alessia Rosi, Sala Trevisani – Oratorio Don Bosco Ponte Pattoli (a cura di Associazione Futuro Ponte APS).

. Domenica 1 Dicembre, ore 16.00 – concerto del Coro CAI “Colle del sole diretto da Federico Pedini e del Coro Polifonico “Canto libero” diretto da Maria Luisa Manna in “Canti dall’Italia”, Casa “San Giuseppe di Monteluce” delle suore francescane missionarie di Gesù Bambino – Via del Giochetto 4 (a cura del Comitato Vivere Monteluce)

. Domenica 1 Dicembre, ore 16.30 – “Jazzabanna” concerto con stage di Pizzica, Villa Taticchi – Strada Fratticiola 2, Ponte Pattoli (a cura di Associazione Tarantarci); a seguire cena su prenotazione.

. Lunedì 2 Dicembre, ore 17.30 – “Come si festeggia il natale nel continente americano” letture ad alta voce e laboratorio, Centro studi americanistici – Via Fratti 14 (a cura di Circolo Amerindiano).

. Martedì 3/Giovedì 5 Dicembre, ore 15.30 – “Natale in biblioteca” esibizioni di musica d’insieme deli allievi del conservatorio Antinori e dell’Ist.Compr. Perugia-4, Biblioteca S.Matteo degli Armeni – Via Monteripido 2 (a cura della Associazione Assiomi).

. Mercoledì 4 Dicembre, ore 17.00 – concerto dei cori dei Centri Socio Culturali di Perugia, del Centro “Il bucaneve” e delle Associazioni Filosi.Amo e Pian di Massiano, Teatro della Filarmonica – Strada Castel del piano/Pila 7, Castel del piano (a cura del Centro Socio-Culturale Castel del piano).

. Giovedì 5 Dicembre, ore 18.00 – “C’era una volta la Saffa” storia di un salvataggio e recupero architettonico, Salone Storico Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria – Corso Garibaldi 185 (a cura di Segretariato Regionale Sovrintendenza, Associazione Vivi il borgo, Associazione Bocciofila, Circolo ARCI EXaffa, Italia Nostra).

. Giovedì 5 Dicembre, ore 20.30 – “Incerto come se” incontro culturale con Raffaella Gentile e Rossella De Leonibus, Spazio Qui – Centro Selenia, Via Dottori 85 (nell’ambito della 17a edizione di “Ozi d’autore”).

. Venerdì 6 Dicembre, ore 17.30 – presentazione del nuovo altare dedicato a “La festa dei Morti in Messico – XI Edizione”, Centro studi americanistici – Via Fratti 14 (a cura di Circolo Amerindiano).

. Venerdì 6 Dicembre, ore 18.00 – concerto dei Fiati OCP Young per il progetto “OCP Young for young, Numero Zero – Via Bonfigli 4 (a cura dell’Associazione Culturale Eunice e O.C.P./Orchestra da Camera di Perugia).

. Venerdì 6 Dicembre, ore 21.00 – “Eleonora ultimo atto a Pittsburgh” atto unico teatrale di Ghigo De Chiara con Mariella Chiarini, Sede Pro-Ponte – Via Tramontani Ponte San Giovanni (a cura della Pro-Ponte).

. Venerdì 6 Dicembre, ore 21.00 – “Storia di una attività imprenditoriale sulle rive del Lago Trasimeno. Romeyne Robert e la Scuola Ricami Ranieri di Sorbello” conferenza di Enrico Speranza, Sala Porta S.Susanna – Via del tornetta 5 (a cura dell’Associazione Porta S.Susanna).

. Sabato 7 Dicembre, ore 21.00 – “Gloria” concerto natalizio diretto dal Maestro Sergio Briziarelli con Corale Fra’ Giovanni Pian di Carpine e Orchestra da Camera di Perugia “Young”, Basilica di San Pietro (a cura della Associazione Corale Fra’ Giovanni Pian di Carpine); info 3471074265.

. Sabato 7/Domenica 8 Dicembre, dalle 16.30 in poi – “Artisti per la pace” esibizioni itineranti di artisti cittadini nelle piazze e nei locali di Corso Cavour e Borgo XX Giugno (a cura dell’Associazione Borgobello).

. Domenica 8 Dicembre, ore 15.30 – “Stranatale” evento ludico-ricreativo di strada, Oratorio di Ponte d’Oddi – Via Aldo Moro 10 (a cura di Oratorio ANSPI “L’Astrolabio)

. Domenica 8 Dicembre, ore 17.30 – concerto della Filarmonica di Pila, Basilica di San Pietro (a cura della Filarmonica di Pila).

. Martedì 10 Dicembre, ore 17.30 – “Città di Perugia Capolavoro del Genio Umano – alla luce del Primo Criterio UNESCO” convegno/dibattito per promuovere l’inserimento di Perugia nella lista dei patrimoni dell’UNESCO (a cura del Comitato “P.E.P.U./Perugia Etrusca patrimonio dell’umanità”).

. Mercoledì 11 dicembre, ore 17 – presentazione del libro “Il coraggio di contare”, di Natasha Lusenti (Edito da il Saggiatore), Pop-Up – Piazza Birago (a cura di APS Menteglocale).

. Giovedì 12 Dicembre, ore 17 – I dolci natalizi della tradizione umbra. Forno Faffa, Ponte Valleceppi Pinolate, pinoccate e torciglione sono i dolci della tradizione umbra e il Forno Faffa di Ponte Valleceppi ne detiene la ricetta originaria. Degustazione a cura del Forno Faffa, all’interno del programma del Festival delle Radici Umbre.

. Giovedì 12 Dicembre, ore 18.00 – “La Ciudadanía Construye Su Historia” presentazione del progetto di analisi, riordino e recupero del materiale del Fondo Biocca, finanziato dal Ministero Affari Esteri italiano, Centro studi americanistici – Via Fratti 14 (a cura di Circolo Amerindiano).

. Giovedì 12 dicembre, ore 18.30 – presentazione performata dei libri di poesia “Le ossa cantano”, di Claudia Fofi (Edito da AnimaMundi) e “Sotto i denti”, di Elena Zuccaccia (Edito da Pietre vive), Pop-Up – Piazza Birago (a cura di APS Menteglocale).

. Giovedì 12 Dicembre, ore 20.30 – “Un orlo fra noi” incontro culturale con Francesca Romana Innocenzi e Rossella De Leonibus, Spazio Qui – Centro Selenia, Via Dottori 85 (nell’ambito della 17a edizione di “Ozi d’autore”).

. Venerdì 13 Dicembre, ore 17.30 – presentazione libro “Giovinezza” (edito da Solferino Libri) di e con Giuliano Giubilei e ospiti, Salone storico Sovrintendenza Archivistica e Bibliografica dell’Umbria – Corso Garibaldi 185.

. Venerdì 13 Dicembre, ore 17.30 – conferenza “Il Monastero di Monteluce: le clarisse e le indulgenze”, ex-Coro delle Monache – Chiesa di Santa Maria Assunta di Monteluce (a cura dell’Associazione Bosco Sacro di Monteluce)

. Venerdì 13 Dicembre, ore 17.30 – “Festa degli auguri natalizi” con Maria Ielli e Sandro Allegrini, Chiesa dei Santi Rocco e Sebastiano – Via eremita 8 (a cura dell’Associazione L. Bonazzi);

. Venerdì 13 Dicembre, ore 21.00 – “I pittori dell’en plein air in Umbria tra ‘700 e ‘800” conferenza di Franco Passalacqua, Sala Porta S.Susanna – Via del tornetta 5 (a cura dell’Associazione Porta S.Susanna).

. Venerdì 13 Dicembre, ore 21.00- “Merry Queermas” concerto del Coro Omphalos voices in occasione della “Giornata Internazionale per la lotta all’AIDS”, Sala dei Notari (a cura di Omphalos APS).

. Sabato 14 Dicembre, dalle ore 15.30 – “Natale al Ponte” evento di strada con laboratori e letture per bambini, concerti della Filarmonica di Pretola e del Trasimeno Gospel Choir e gara dei presepi – Via Gramsci Ponte Valleceppi (a cura del Circolo ARCI e delle Associazioni Insieme per crescere e Parco Tevere 2 APS).

. Sabato 14 Dicembre, ore 16.00 – “I folletti di Babbo Natale” spettacolo per bambini del Teatro Le Onde con Domenico Madera e Alessia Rosi, Casa del Popolo – Via Gramsci Ponte Valleceppi (a cura dell’Associazione Parco Tevere 2 APS).

. Sabato 14 Dicembre, ore 18.00 – concerto di Natale del Chorus “Fractae Ebe Igi” di Umbertide, Chiesa di S.Egidio – Poggio delle corti (a cura di APS Poggio delle Corti).

. Sabato 14 Dicembre, ore 18.00 – “Melodie di Natale” concerto itinerante de I Madrigalisti di Perugia diretti dal Maestro Mauro Presazzi, Via dei Priori (a cura di Associazione Priori)

. Domenica 15 Dicembre, dalle ore 14.30 – “Natale a Casa del Diavolo” con canti di Natale a cura degli allievi della Scuola Primaria e momenti ludici, Casa del diavolo (a cura dell’Associazione Diavoli in festa)

. Domenica 15 Dicembre, ore 16.00 – “I cantastorie sotto l’albero” spettacolo per bambini de Teatro Le Onde con Domenico Madera e Alessia Rosi, Parco dell’arringatore – Strada Pila/S.Martino in colle, Pila (a cura di Arringapiccoli e Associazione Pro-Pila).

. Domenica 15 Dicembre, ore 16.30 – “Cantando al Borgo” concerto e visita guidata, Borgo di Collestrada (a cura dell’Associazione Colle della strada APS).

. Domenica 15 Dicembre, ore 17.30 – concerto di Natale dell’ensemble “I Magnifici Cellostar” diretto dalla Maestra Maria Cecilia Berioli, Sala Parrocchiale – Chiesa S.Donato all’Elce, Via Antinori (a cura della Associazione Elce Viva).

. Domenica 15 Dicembre, ore 17.30 – concerto “Il presente” con la Corale di Monteluce, il Gruppo Polifonico Suavis Sonus e le Voci di Capodarco, Chiesa di Santa Maria Assunta di Monteluce (a cura della Comunità Capodarco).

. Domenica 15 Dicembre, dalle 18.00 – “Jaxx – la strada del Jazz”, esibizione itinerante di artisti Jazz in collaborazione con il Conservatorio F.Morlacchi di Perugia e i locali di Corso Cavour e Borgo XX Giugno (a cura dell’Associazione Borgobello).

. Domenica 15 Dicembre, ore 21 – spettacolo teatrale Italiani cincali di Mario Perrotta e Nicola Bonazzi, con Mario Perrotta Cinema Zenith. Monologo sull’emigrazione italiana in Belgio all’interno del programma del Festival delle Radici Umbre.

. Lunedì 16 Dicembre, ore 10.00 – “Semi di carità”, evento di restituzione finale del progetto omonimo, Villaggio della Carità – via Montemalbe, 1 (a cura di Caritas Diocesana di Perugia-Città della pieve).

. Lunedì 16 Dicembre, ore 17.30 – “Scopri Las Posadas Mexicanas” letture ad alta voce e laboratorio, Centro studi americanistici – Via Fratti 14 (a cura di Circolo Amerindiano).

. Mercoledì 18 Dicembre, ore 19.00 – presentazione progetto “Comunità d’Africa”, Numero Zero – Via Bonfigli 4 (a cura di Tamat E.T.S.).

. Venerdì 20 Dicembre, ore 10.30 – “Il cammino degli Angeli – Dall’Angelo del Silenzio ai Musicanti”, visita guidata da Olga Ferretti e Luca Temussi nell’ambito del progetto di Servizio Civile “Memoria digitale” (a cura del Servizio Cimiteri del Comune di Perugia).

. Venerdì 20 Dicembre, ore 17.00 – “Natale in piazza” evento di socialità e musica con il coro degli allievi dell’Ist.Compr. Perugia-4, Piazza Birago (a cura dell’Associazione CAP 06124).

. Venerdì 20 Dicembre, ore 18.00 – “Puccini/Schnabl” racconto per musica e parole di una storica amicizia con Stefano Ragni, Giampietro Chiodini e ospiti, Sala dei Notari (a cura della Associazione Grande Lirica Umbria e AGIMUS).

. Venerdì 20 Dicembre, ore 18.30 – concerto di Natale del coro dei bambini della Parrocchia e della Scuola di Canto di Santa Lucia, Sala Mario Stinchi/Circolo Santa Lucia – Via Duranti 51 (a cura di APS Pro-Loco Santa Lucia).

. Venerdì 20 Dicembre, ore 20.30 – concerto di Uto Ughi, Basilica di San Pietro (a cura della Associazione Omaggio all’Umbria).

. Venerdì 20 Dicembre, ore 21.00 –“Il Perugia dei miracoli: la favola degli imbattibili tra aneddoti e segreti” conferenza diAntonello Brughini con Michele Nappi, Walter Novellino e Franco Vannini, Sala Porta S.Susanna – Via del tornetta 5 (a cura dell’Associazione Porta S.Susanna).

. Sabato 21 Dicembre, ore 17 – “Musiche della tradizione natalizia”, concerto d’organo di Luca Grosso, Chiesa di Santa Maria Colle – Via L.Da Vinci (a cura della Associazione Filosofi.Amo).

. Domenica 22 Dicembre, ore 15.30 – “Festa coi fiocchi” evento ludico-musicale per il 30° anniversario della Scuola di musica Theamus, Auditorium Baroni – Via Adriatica 100, Ponte S. Giovanni (a cura dell’Associazione Culturale Theamus).

. Martedì 24 Dicembre, ore 15.30 – “Arriva Babbo Natale”, passeggiata alla scoperta del presepe con letture, percorso verde lungo il fiume Chiascio – Pianello (a cura di Pro-Loco Pianello e Circolo ARCI Pianello).

. Giovedì 26 Dicembre, ore 16.30 – concerto di Natale “E’ nato il Gran Bambino” su cantate di Alessandro Scarlatti con Quartetto Ars et Labor e voci soliste, Sala della Biblioteca – Museo Archeologico Nazionale dell’Umbria (a cura della Associazione Ars et labor).

. Giovedì 26 Dicembre, ore 18.30 – concerto di Santo Stefano della Corale Fra’ Giovanni Pian di Carpine diretta dal Maestro Sergio Briziarelli, Sala dei Notari (a cura della Associazione Fra’ Giovanni Pian di Carpine).

. Sabato 28 Dicembre, ore 21.00 – spettacolo natalizio della Compagnia Teatrale Du Baiocchi, Sala Mario Stinchi/Circolo Santa Lucia – Via Duranti 51 (a cura di APS Pro-Loco Santa Lucia).

. Domenica 29 Dicembre, concerto di Natale, Sala Mario Stinchi/Circolo Santa Lucia – Via Duranti 51 (a cura di APS Pro-Loco Santa Lucia).

Mostre, Mercatini, Corsi, ecc.:

. fino al 28 Dicembre – “Auguri d’autore – cartulae nataliciae e…” mostra collettiva, Galleria Diego Donati – Via Monteripido 8 (a cura dell’Assocazione Padre Diego Donati); ore 15.30 – 18.00 esclusi i lunedì e i festivi, info 3392545351;

.fino al 15 Gennaio – “La solitudine del mondo – autoscatti di artiste” a cura di Giorgio Bonomi, Centro per l’arte contemporanea Trebisonda Via Bramante (a cura dell’Associazione Culturale Trebisonda);

Venerdì, Sabato e Domenica ore 17.30 – 19.30 o su appuntamento al 3315793797 3381593981.

. fino al 1 Dicembre – “Sette giorni in Armenia” mostra fotografica di Fabrizio Filippini, Garage di Elio – Via della tramontana 24, S.Erminio (a cura del Foto-Club “Al Garage di Elio”);

Sabato e Domenica, ore 10.00-13.00 e 15.00-20.00.

. fino al 2 Dicembre – “Il regalo giusto” mostra di manufatti originali realizzati dagli ospiti della Comunità di Capodarco, Oratorio San Giovanni Paolo II – Piazza San Giovanni Paolo II, Prepo (a cura della Comunità di Capodarco); info 0755004309.

. 22/23 Novembre – mostra per la “Giornata contro la violenza sulle donne” degli artisti Federica Bleve e Nicola Rotonni e istallazioni degli allievi degli Istituti Scolastici Cavour/Marconi/Pascal, Di Betto e Mariotti di Perugia, Chiostro S.Anna – Viale Roma 15 (a cura dell’Associazione Accademia Focus);

Venerdì 22, ore 16.30-19.30; Sabato 23, ore 10.00-18.00.

. 23/24 Novembre – “Hydracon 2024 – convention del gioco da tavolo”, CVA Castel del Piano – Via dell’armonia, Castel del piano (a cura delle associazioni Hydragames e Tana dei Goblin);

Sabato 23, ore 10.00-01.00; Domenica 24, ore 10.00-20.00

. 23 Novembre/6 Gennaio, ore 10.00-20.00 – “La corsa dei Ceri 2024”, reportage fotografico, Bar L’espressino – Piazza C.Coppoli, Monteluce (a cura del Foto-Club “Al Garage di Elio”).

. 25/26 Novembre e 3 Dicembre, ore 14.30 – “La comunicazione ecologica – scommetto su di me”, Centro Formazione ASL 1 – Parco Santa Margherita (a cura della Associazione A.R.C.A.T.); iscrizioni 3480514298.

. 30 Novembre/6 Dicembre, ore 17.00-ore 21.00 – “30 anni di Human Beings” mostra celebrativa per il 30° anniversario, Chiostro S.Anna – Viale Roma 15 (a cura di Associazione Smascherati APS).

. Domenica 1 Dicembre, dalle 9.00 alle 19.00 – “Mercatini di Natale” artigianato, laboratori e socialità, piazza di Ripa (a cura di Pro-Loco Ripa e Associazione Palmira Federici).

. Domenica 1 Dicembre, ore 16.30 – visita guidata e laboratorio di scrittura con pennino, Museo del Gioco e del Giocattolo – Centro “Le Fornaci”, S.Marco (a cura di A.G.D. Umbria Onlus); prenotazioni 3534412903 3381472860.

. 1 Dicembre/6 Gennaio, dalle 16.00 – “Anche a Natale i giocattoli lavorano” mostra di giochi e giocattoli sul mondo del lavoro, Museo del gioco e del giocattolo – complesso “Le fornaci”, San Marco; info 3407936887 348541263.

. 7/8 Dicembre – “Mercatini di Natale a Sant’Erminio”, Circolo Arci Sant’Erminio Via Eugubina (a cura di Circolo ARCI Sant’Erminio).

. 7 Dicembre/6 Gennaio, ore 15.30-18.00 – “Biennale di Grafica Contemporanea – Premio Diego Donati”, Galleria Diego Donati – Via Monteripido 8 (a cura dell’Associazione Padre Diego Donati); ore 15.30 – 18.00 esclusi i lunedì e i festivi, info 3392545351.

. Domenica 8 Dicembre, dalle ore 10.00 – “Note di Natale” mercatino diffuso, eventi di socialità e musica con il gruppo vocale Quintessenza italiana (ore 17.00), borgo storico di Villa Pitignano (a cura della Nuova Soc. Coop. Di Comunità Villa Pitignano).

. Domenica 8 Dicembre, ore 16.00/20.00 – “Un natale differente” mercatino equo-solidale, Numero Zero – Via Bonfigli 4 (a cura di Fondazione La Città del Sole, Monimbò Bottega del Mondo, Re.leg.art Soc. Coop.).

. dall’8 Dicembre al 6 Gennaio – “Presepe d’autore”, Salone Annalisa – Via del Cashmere 1 (a cura della APS Pro-Loco Santa Lucia); inaugurazione Domenica 8 Dicembre, ore 16.30, per visite guidate 3318743335.

. dall’8 Dicembre al 6 Gennaio – “Dal Presepe di San Francesco 800 anni di trazione” Mostra di Presepi diffusi, Via dei Priori (a cura dell’Associazione Priori); info 3334280538.

. 13/15 Dicembre – “Hobby, modellismo e tempo libero”, Teatro della Filarmonica Castel del Piano (a cura della Associazione Partecipiano APS);

Venerdì 13, ore 16.00-20.00, Sabato 14 e Domenica 15, 09.30-19.30.

. 13/15 Dicembre ,– “Dimmi cosa vedi” stage di approccio ai linguaggi cinematografici, Sala Polivalente Pallotta – Via Mario Santucci ( a cura dell’Associazione Lavori in Corso); prenotazioni 3355720391.

. 14/15 Dicembre – “Mercatino della Carità”, Villaggio della Carità – Via Montemalbe, 1 (a cura di Caritas Diocesana di Perugia-Città della Pieve); Sabato 14, ore 15.00/20:00; Domenica 15, ore 10.00/18.00.

. 14/15 Dicembre, ore 16.00-21.00 – “Mercatini di Natale”, Circolo ARCI Piccione – strada Eugubina, area verde Piccione.

.14 Dicembre/6 Gennaio, “Sotto la stella cometa 12° edizione”, mostra di Presepi, Borgo di Collestrada (a cura dell’Associazione Colle della strada APS); feriali ore 16.00/19.00, festivi ore 9.30/11.30, Info 3313684468.

. 20 Dicembre/6 gennaio, ore 18.00 – “Angeli” esposizione delle icone di Luisa Casaglia (a cura di Associazione Priori, chiuso nei festivi).

. 19/22 Dicembre, ore 16.30-ore 19.30 – mostra di pittura dell’artista Nazzareno Romani, Sala Mario Stinchi/Circolo Santa Lucia – Via Duranti 51 (a cura di APS Pro-Loco Santa Lucia).

. 25/26 Dicembre e 1/5/6 Gennaio, ore 17.00/19.30 – “Presepe vivente del mondo contadino”, Piazza di Ripa (a cura di Pro-Loco di Ripa).

Eventi straordinari (a pagamento):

. Mercoledì 20 Novembre, ore 21.00 – concerto di Blixa Bargeld & Teho Teardo, Auditorium S.Francesco al prato (a cura di Associazione St.Art); info 366157897.

. Lunedì 25 Novembre, ore 21.00 – “Non è amore” spettacolo teatrale di Cristina Caldani per la “Giornata Mondiale per l’eliminazione della violenza sulle donne”, Auditorium S.Francesco al prato (a cura di Associazione Culturale Athanor); biglietteria www.ticketitalia.com www.ticketone.it .

. 29/30 Novembre e 7 Dicembre, ore 21.00 – “2Gether” mini-rassegna di improvvisazione teatrale a due, Teatro Riccini – Via Maniconi 114, Ponte Felcino (a cura di Voci e progetti APS); info e prenotazioni www.vocieprogetti.it .

. Domenica 1 Dicembre, ore 18.00 – “Gospel inclusion” concerto natalizio inclusivo del Coro Cantori Umbria, Auditorium S.Francesco al prato (a cura di Brigata indipendente); info e prenotazioni 3481509268.

. Sabato 7 Dicembre, ore 21.15 – “Il canto dei dannati sepolti nel fango” spettacolo teatrale di Walter Toppetti, Piccolo Teatro Collestrada (a cura della Compagnia “Teatro di colle”); info e prenotazioni 3687892620.

. Domenica 8 Dicembre, ore 20.00 – “Cats” Musical diretto da Katherine Wittard, Teatro del Pavone (a cura della Associazione Naturalmente Danza); info e prenotazioni 3477211614 www.naturalmentedanza.com .

. Sabato 14 Dicembre, ore 21.15 – “Il peso specifico del nulla” spettacolo teatrale di Walter Toppetti, Piccolo Teatro Collestrada (a cura della Compagnia “Teatro di colle”); info e prenotazioni 3687892620.

. Domenica 15 Dicembre, ore 17.00 e ore 21.00 – “West side story” concerto dal Musical di Leonard Bernstein con Coristi a Priori, Hat & Beard Ensemble e Coro Polifonico Città di Tolentino diretti dalla Maestra Carmen Cicconofri, Auditorium San Francesco al prato (a cura della Associazione Musicittà); biglietteria www.eventbrite.it .

. Venerdì 27 Dicembre, ore 21.15 “Il passo felpato della nutria” spettacolo teatrale di Walter Toppetti, Piccolo Teatro Collestrada (a cura della Compagnia “Teatro di colle”); info e prenotazioni 3687892620.

. Sabato 28 Dicembre, ore 21.00 – concerto di Vinicio Capossela “Conciati per le feste”, La City/Città della Domenica (a cura di Associazione Moon in June); biglietteria https://www.ticketone.it/…/vinicio-capossela-conciati…/