Focus Tv fa tappa a Orvieto per scoprire la "Città nascosta" - Tuttoggi.info

Le telecamere di Focus Tv a Orvieto per esplorare le meraviglie della Città nascosta. In questi giorni la troupe di “Segreti sotterranei”, una delle trasmissioni della versione televisiva del noto magazine che si occupa di scienza, natura, ambiente, animali e tecnologia, ha effettuato le riprese per una delle puntata della prossima stagione che sarà interamente dedicata a Orvieto.

Tra le location toccate dal documentario il Pozzo di San Patrizio, Orvieto Underground, il Pozzo della Cava, la Necropoli etrusca del Crocifisso del Tufo ma anche la suggestiva grotta dei tronchi fossili che si trova lungo l’Anello della Rupe all’interno del Parco archeologico e ambientale dell’Orvietano. La puntata sarà trasmessa in autunno sul canale 35 e sarà disponibile anche on demand su Mediaset Infinity.