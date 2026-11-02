 Focus Salute - Policistosi ovarica: perché riduce le capacità di studio e lavoro - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Focus Salute – Policistosi ovarica: perché riduce le capacità di studio e lavoro

ItalPress

Focus Salute – Policistosi ovarica: perché riduce le capacità di studio e lavoro

Lun, 02/11/2026 - 13:03

Condividi su:


MILANO (ITALPRESS) – PCOS/PMOS: perché ha un impatto specifico e molto sottovalutato sulla capacità di studio e di lavoro della donna? Nel centosessantesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza l’impatto della sindrome metabolica ovarica sulle cinque traiettorie di vita e salute, e i denominatori comuni – neurobiologici, metabolici e psico-emotivi – che riducono l’efficacia nello studio e nel lavoro. In particolare, perché vengano ridotte le funzioni esecutive superiori, che comprendono memoria di lavoro, flessibilità cognitiva, controllo dell’attenzione e inibizione delle distrazioni. Funzioni necessarie per decisioni, pianificazione, coordinamento e leadership, innanzitutto nei confronti della propria vita.

sat/gsl

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!