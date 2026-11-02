Focus Salute - Policistosi ovarica: perché riduce le capacità di studio e lavoro - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – PCOS/PMOS: perché ha un impatto specifico e molto sottovalutato sulla capacità di studio e di lavoro della donna? Nel centosessantesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza l’impatto della sindrome metabolica ovarica sulle cinque traiettorie di vita e salute, e i denominatori comuni – neurobiologici, metabolici e psico-emotivi – che riducono l’efficacia nello studio e nel lavoro. In particolare, perché vengano ridotte le funzioni esecutive superiori, che comprendono memoria di lavoro, flessibilità cognitiva, controllo dell’attenzione e inibizione delle distrazioni. Funzioni necessarie per decisioni, pianificazione, coordinamento e leadership, innanzitutto nei confronti della propria vita.

sat/gsl