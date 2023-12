Focus ESG - Episodio 17 - Tuttoggi.info

MILANO (ITALPRESS) – Temi della diciassettesima puntata di Focus ESG, format TV dell’agenzia Italpress sono: novità e scelte per un sistema bancario europeo più solido grazie all’evoluzione di Basilea 3; nuove facilitazioni per conversioni green degli immobili; valutazioni TranspArEEnS, score e rating ESG per PMI italiane sempre più allettanti; l’allargamento dell’Unione Europea per offrire più opportunità. Dedicato alle tre dimensioni della sostenibilità – Environmental, Social e Governance – Focus ESG è condotto dal giornalista Marco Marelli, che ha intervistato Luca Bertalot, segretario generale Federazione Ipotecaria Europea.

