Focolaio Covid a scuola, 2 classi in quarantena e 2 sorvegliate

Il cluster ad Agello | Bambini positivi anche alla primaria di Magione, tamponi sul personale scolastico e per gli utenti del bus

La Usl 1 ha disposto la quarantena per due classi della primaria di Agello, nel comune di Magione, dove è stato registrato un focolaio Covid. Altre due classi sono sotto sorveglianza (misura prevista quando non ci sono più di due positivi nella stessa classe). Per sicurezza disposto un tampone preventivo anche per i bambini dell’ultima classe del plesso di Agello.

I bambini delle due classi in quarantena svolgeranno ora attività in didattica a distanza.

Riscontrati bambini positivi al Covid anche alla primaria di Magione, dove due sezioni sono sotto sorveglianza. Uno dei bambini risultati positivi utilizzava il trasporto, fatto che richiederà il tampone anche per gli altri utenti del servizio. Disposto il tampone anche per il personale scolastico, docente e non.

Il sindaco Giacomo Chiodini raccomanda la massima precauzione di fronte a questa ripresa dei contagi, “soprattutto per coloro che non hanno ancora copertura vaccinale”.

(foto generica di archivio)