Focolai Covid a scuola, nuovi provvedimenti dopo l’esito dei tamponi

La situazione nei plessi di Magione e Agello dopo i primi casi positivi e i successivi accertamenti sugli altri bambini

Focolai Covid nelle scuole di Magione, nuovi provvedimenti della Asl 1 dopo l’esito dei tamponi sui bambini.

Alcune notizie positive dalla scuola primaria di Agello, dove tornano in presenza la prima e la seconda, con la terza che sarà in sorveglianza sanitaria e gli alunni dovranno effettuare un nuovo tampone. Quarantena confermata per le classi quarta e quinta dove si sono registrati più casi di positività al Covid.

Nuovi positivi tra i bimbi della scuola d’infanzia di Magione costringono la quarantena per le sezione dei 3 anni, mentre saranno effettuati nuovi accertamenti per quella dei 5 anni. Il gruppo dei 4 anni può invece tornare a scuola.

Alla primaria di Magione possono rientrare in aula le due classi quinte.

Non subirà alcuno stop il trasporto scolastico, come ha confermato il sindaco Giacomo Chiodini.