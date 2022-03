Fnp Cisl dona auto all’Anteas di Castiglione del Lago

Cerimonia con il sindaco Matteo Burico

Cerimonia di donazione di un’auto dalla Federazione nazionale pensionati Cisl dell’Umbria, all’Anteas di Castiglione del Lago. Al momento ufficiale di consegna hanno partecipato il segretario generale Fnp Cisl dell’Umbria, Luigi Fabiani, il segretario generale Cisl dell’Umbria, Angelo Manzotti, il presidente regionale dell’Anteas Maurizio Fossatelli, il presidente locale Stella Bricchi, il direttore sanitario della Usl Umbria 1 Trasimeno Emilio Paolo Abbritti e il sindaco di Castiglione del Lago, Matteo Burico.

“Il periodo che abbiamo vissuto e ci stiamo lasciando alle spalle con il Covid – ha detto il segretario di Fnp Cisl, Fabiani – ma anche quello che ci accingiamo a vivere con l’emergenza umanitaria dell’Ucraina, ci hanno confermato il grandissimo valore della solidarietà. La nostra donazione vuole essere un atto concreto per un’associazione che da sempre, anche su questo territorio, si dedica agli ultimi e alle fasce più deboli”.

Plauso all’iniziativa da tutti gli intervenuti. “Nel nostro territorio – ha detto il sindaco Matteo Burico – il volontariato fa, da sempre, una parte fondamentale. In pandemia ci siamo accorti però che senza i volontari, senza le associazioni sarebbe stato impossibile stare vicini a tutti i cittadini. Per questo, grazie a quello che possono fare le amministrazioni, i volontari, le associazioni, siamo vicino ai più deboli. Quello che ci ha insegnato la pandemia è che possiamo tagliare tutto, ma non possiamo certo tagliare sanità e servizi”.

Le aree di attività di Anteas riguardano “Salute e assistenza”, “Cultura e animazione” e “Promozione sociale”.