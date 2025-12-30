FNO TSRM e PSTRP, appello alla politica "Valorizzare i professionisti sanitari" - Tuttoggi.info





ROMA (ITALPRESS) – Diego Catania, Presidente della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione ha fatto visita ai professionisti sanitari dell’Ospedale Sant’Andrea di Roma per fare loro gli auguri e ringraziarli per aver garantito la propria presenza durante le festività a tutela del sistema e per la salute dei cittadini. Maggiore attrattività, percorsi di carriera certi e incentivanti economicamente: questi alcuni dei temi al centro dell’incontro, Un ringraziamento rivolto alle 18 professioni sanitarie che fanno parte della Federazione: 165mila professionisti, altamente specializzati ma spesso “invisibili” agli occhi dei cittadini, che operano dai pronto soccorso alle case di cura, dai centri di riabilitazione ai dipartimenti di prevenzione e alle comunità.

