FN, Rinaldi "Sul tavolo un paio di opzioni per il candidato sindaco a Roma" - Tuttoggi.info

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FN, Rinaldi “Sul tavolo un paio di opzioni per il candidato sindaco a Roma”

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FN, Rinaldi “Sul tavolo un paio di opzioni per il candidato sindaco a Roma”

Sab, 19/09/2026 - 17:03

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ORVIETO (TERNI) (ITALPRESS) – “A Roma Futuro Nazionale presenterà le sue liste, ricordo che oltre al sindaco, si dovranno eleggere i rappresentanti dei 15 municipi, avremo un bel da fare sul territorio per presentare una squadra molto coesa”. Lo ha detto Antonio Maria Rinaldi, responsabile del dipartimento economico di Futuro Nazionale e coordinatore romano, a margine della due giorni del partito, “Il futuro dell’Italia. Il sovranismo sociale per una vera identità europea”, a Orvieto. “Per quanto riguarda il candidato sindaco, c’è il nostro presidente, il generale Roberto Vannacci, che ha sul tavolo un paio di opzioni – ha aggiunto Rinaldi – e vedremo quale nome uscirà”.

xc3/col4/mca1

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