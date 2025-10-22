 Flotilla, Garante apre procedimento di valutazione verso i sindacati per sciopero generale 3 ottobre - Tuttoggi.info
Flotilla, Garante apre procedimento di valutazione verso i sindacati per sciopero generale 3 ottobre

Flotilla, Garante apre procedimento di valutazione verso i sindacati per sciopero generale 3 ottobre

Mer, 22/10/2025 - 18:03

(Adnkronos) – Finisce sotto la lente del Garante lo sciopero generale proclamato lo scorso 3 ottobre in solidarietà con la Global Sumud Flotilla bloccata da Israele nelle acque antistanti Gaza.  

La Commissione di garanzia sugli scioperi – rende noto il Garante in un comunicato – con riferimento allo sciopero generale dello scorso 3 ottobre – proclamato da Cgil, Usb, Cub, Sgb, Cobas, Cib Unicobas, Cobas Sardegna, in risposta al blocco della navigazione delle imbarcazioni della Global Sumud Flotilla da parte della marina militare israeliana – ha deliberato “l’apertura di un procedimento di valutazione del comportamento nei confronti delle organizzazioni sindacali proclamanti”.  

Il Garante, con il provvedimento già adottato lo scorso 2 ottobre, “aveva preventivamente segnalato, ai soggetti proclamanti, la violazione dell’obbligo legale di preavviso, previsto dalla Legge 146/90, ritenendo inconferente il richiamo all’art. 2, comma 7, che prevede la possibilità di effettuare scioperi senza preavviso solo ‘nei casi di astensione dal lavoro in difesa dell’ordine costituzionale, o di protesta per gravi eventi lesivi dell’incolumità e della sicurezza dei lavoratori'”. 

Il vicepremier e ministro dei Trasporti, nonché leader della Lega, Matteo Salvini, esprime “soddisfazione” per il procedimento di valutazione aperto del Garante sugli scioperi, a supporto della popolazione di Gaza e contro il blocco da parte di Israele della Global Sumud Flotilla. 

