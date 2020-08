Flick “Giocando al 100% abbiamo buone chance per la Champions” - Tuttoggi

“Cercheremo di fare la miglior partita possibile giocando il nostro calcio: se ci riusciremo, se saremo tutti in grado di dare il cento per cento, allora avremo buone chance di vincere”. Il tecnico del Bayern Monaco Hans-Dieter Flick presenta così la finale di Champions League in programma domani sera allo Stadio da Luz di Lisbona contro il Psg. “Affronteremo una squadra fantastica, con grandi giocatori e tanta esperienza. Sono fortissimi in attacco ma anche in difesa: basti pensare a Thiago Silva, che conosce questa competizione come pochi, o Marquinhos in mezzo, che per me è un elemento impressionante – ha sottolineato l’allenatore tedesco – Hanno subito solo cinque gol in questa Champions, hanno la difesa migliore e questo dimostra che il Psg non è solo pericoloso in attacco. Sono molto felice di incontrare Thomas Tuchel in finale: lo rispetto molto, sia come persona che come pensatore di calcio. Noi ci siamo preparati, abbiamo studiato una tattica e speriamo di poterla sfruttare domani sera: negli ultimi 10 mesi abbiamo sempre cercato di imporre il nostro gioco, cercando di rimanere alti. I risultati sono stati positivi e non abbiamo intenzione di cambiare il nostro stile proprio domani”.

“Il Psg ha una velocità incredibile, è una squadra piena di grandi campioni – ha continuato Flick – Abbiamo visto le loro partite e ovviamente hanno tanta qualità. Da quel punto di vista sono simili al Barcellona, mentre il Lione gioca in modo molto diverso. Sarà importante chiudere le linee di passaggio e non concedere loro spazi nei quali lanciare il pallone”. Per quanto riguarda la formazione, il dubbio maggiore riguarda Jerome Boateng, uscito durante la semifinale con il Lione per un piccolo problema fisico: “Ho parlato con lui e oggi si allena – ha spiegato Flick – Sono un tecnico che ama aspettare fino all’ultimo allenamento per prendere le decisioni: poi parlerò alla squadra e farò le mie scelte. Spero che Jerome recuperi e possa essere titolare. Pavard? Non sono convinto che sia al massimo della forma, ma sono contento che sia riuscito a unirsi al gruppo. Oggi farà un altro test e domani sceglierò la formazione”. In conferenza stampa è intervenuto anche Joshua Kimmich: “Sarà una partita equilibrata tra due squadre importanti che meritano di giocare questa finale”, ha osservato il difensore del Bayern Monaco.

“A livello di club non esiste un onore più grande di una finale di Champions – ha spiegato Kimmich – Da bambini si guarda sempre questa coppa: l’inno della Champions è magico, quando sei in campo ti rendi davvero conto di giocare una competizione speciale. Purtroppo dobbiamo giocare a porte chiuse, ma quella di domani è un’opportunità enorme e non ce la vogliamo far scappare. La generazione precedente alla nostra ci ha provato più volte prima di vincere finalmente il trofeo, noi vorremmo riuscirci alla prima occasione e faremo di tutto per farcela”.