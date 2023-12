Fitto "Ospiti internazionali ad Atreju dimostra centralità Meloni" - Tuttoggi.info

ROMA (ITALPRESS) – La presenza di molti ospiti internazionali ad Atreju “è la dimostrazione della centralità di Giorgia Meloni. Non c’è solo una centralità in termini di rapporti molto solidi che si evidenziano sempre in modo più chiaro, c’è anche una centralità sul fronte dei temi che vengono affrontati. Ad esempio, il tema immigrazione è diventato centrale non solo nel dibattito ma anche nelle soluzioni, perché per la prima volta a livello europeo si è affrontata la dimensione esterna e delle scelte che devono essere messe in campo per dare delle risposte”. Così il ministro per gli Affari Europei, la Coesione e il Pnrr, Raffaele Fitto, arrivando ad Atreju. “Anche l’ultima lettera di Von der Leyen ha fatto sì che questo aspetto diventasse centrale con un richiamo preciso all’iniziativa che il governo ha messo in campo, soprattutto con quanto immaginato in Albania o in Tunisia. Una questione prima scaricata sul governo italiano diventa sempre più una questione di carattere internazionale. Gli ospiti ad Atreju e le soluzioni su cui si sta lavorando, testimoniano la centralità del governo Meloni”, aggiunge.

