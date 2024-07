FISM, il perugino Stefano Quadraroli è il nuovo coordinatore nazionale - Tuttoggi.info

Stefano Quadraroli, classe 1977, perugino, laurea in scienze politiche, sposato e padre di quattro figli, è il nuovo coordinatore nazionale della FISM. Quadraroli è stato eletto oggi – 19 luglio – nella sede della FISM a Palazzo Pigna dal primo consiglio nazionale rinnovato che vede attuale presidente nazionale Luca Iemmi. Con Quadraroli, nel ruolo di vicecoordinatore nazionale è stata eletta Monica Capodicasa (FISM Abruzzo).



Quadraroli, come amministratore e libero professionista da tempo collabora alla gestione di diversi servizi educativi alla prima infanzia e scuole paritarie. Attualmente presidente regionale di FISM Umbria, da quasi vent’anni è impegnato nella Federazione che in Italia è punto di riferimento per circa novemila realtà educative, prima a livello locale e poi come membro del Consiglio Nazionale. Nella giornata di oggi sono stati eletti anche i membri del nuovo Ufficio di Presidenza e del vicepresidente nazionale, il palermitano Dario Cangialosi.



