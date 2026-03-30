 Fisioterapia, tre giorni di incontri e formazione al Salone FIF a Milano - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

Fisioterapia, tre giorni di incontri e formazione al Salone FIF a Milano

ItalPress

Fisioterapia, tre giorni di incontri e formazione al Salone FIF a Milano

Lun, 30/03/2026 - 12:03

Condividi su:


MILANO (ITALPRESS) – Tre giorni di incontri e confronti per il settore della fisioterapia al “FIF, Salone Professionale della Fisioterapia” a Milano che si è svolto dal 27 al 29 marzo a Milano. Allo stand di OFI, Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano si sono concentrati gli eventi scientifici. “La fisioterapia – ha detto Angelo Giovanni Mazzali, presidente dell’Ordine Interprovinciale dei Fisioterapisti di Milano – sta evolvendo tantissimo rispetto ai concetti di prevenzione, cura e riabilitazione. Ora abbiamo tantissime nuove branche, per esempio la palliazione, all’interno della quale il fisioterapista sta esprimendo tutta la sua professionalità. C’è poi la questione dell’intelligenza artificiale che sempre di più si sta interfacciando con quelli che sono i concetti di riabilitazione”.

f03/mgg/

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

"Innovare
è inventare il domani
con quello che abbiamo oggi"
Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


    trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Grazie per il tuo interesse.
    A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!