Fisco, dal 30 aprile disponibile il 730 precompilato - Tuttoggi.info

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Fisco, dal 30 aprile disponibile il 730 precompilato

ItalPress

Fisco, dal 30 aprile disponibile il 730 precompilato

Mar, 28/04/2026 - 18:02

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ROMA (ITALPRESS) – Dal pomeriggio del 30 aprile i contribuenti potranno consultare sul sito dell’Agenzia delle Entrate il modello 730 precompilato, già predisposto con i dati trasmessi da datori di lavoro, banche, farmacie ed enti esterni. Quest’anno il Fisco ha ricevuto oltre 1 miliardo e 300 milioni di informazioni, con una netta prevalenza delle spese sanitarie, che da sole superano il miliardo di documenti. Seguono i premi assicurativi e le certificazioni uniche. Per l’invio della dichiarazione o eventuali modifiche bisognerà attendere il 14 maggio, mentre la scadenza per la presentazione del 730 resta fissata al 30 settembre. Nel 2025 sono stati più di 5 milioni i contribuenti che hanno inviato direttamente il modello, e quasi il 60% ha utilizzato la modalità semplificata, confermata anche per quest’anno. Tra le novità dell’edizione 2026 cresce in modo significativo il numero dei dati relativi agli abbonamenti al trasporto pubblico, diventati obbligatori per le aziende di trasporto, e aumentano anche le informazioni sui redditi da impianti fotovoltaici e sui bonus per gli asili nido. Entrano inoltre per la prima volta i contributi per l’acquisto di elettrodomestici ad alta efficienza energetica. Per i contribuenti con redditi superiori a 75 mila euro, il sistema calcolerà automaticamente i limiti alle detrazioni previsti dalla legge di bilancio 2025. L’accesso alla dichiarazione avverrà come di consueto tramite SPID, carta d’identità elettronica o carta nazionale dei servizi, con la possibilità di delegare un familiare o una persona di fiducia.
gsl

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