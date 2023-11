Firmato l'accordo per il passaggio dello stabilimento Treofan a Visopack: le aspettative della Cgil - Tuttoggi.info

"Ora ci aspettiamo che vengano immediatamente avviati i lavori per il ripristino dei macchinari".

“È stato firmato nella tarda serata di ieri, giovedì 23 novembre, l’accordo notarile per il passaggio dello stabilimento Treofan a Visopack”.

Cardinali: “Vittoria del sindcato”

“Si conclude così una vertenza durata più di 4 anni”, commenta Sergio Cardinali, dell’area Politiche industriali della Cgil nazionale. “Ora ci aspettiamo che vengano immediatamente avviati i lavori per il ripristino dei macchinari, e che finalmente si torni in produzione, rioccupando i 90 lavoratori in cassa integrazione. Una vittoria del sindacato che si è sempre opposto a soluzioni che non avrebbero assicurato la continuità produttiva”.

Ribelli: “Treofan è un tassello fondamentale per il polo chimico”

“Con la firma di ieri abbiamo messo un altro tassello fondamentale per il passaggio e per la ripartenza dello stabilimento”, aggiunge Stefano Ribelli, segretario generale della Filctem Cgil di Terni. “Treofan è un tassello fondamentale per il polo chimico. Servirà ora accelerare sulla sistemazione delle aree comuni, con gli strumenti legislativi e i fondi pubblici a supporto della rinascita del polo chimico, inteso come polo dell’economia circolare”.