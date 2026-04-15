Firmato il protocollo tra Questura e Tribunale di Terni per espulsioni più rapide - Tuttoggi.info

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Firmato il protocollo tra Questura e Tribunale di Terni per espulsioni più rapide

Redazione

Firmato il protocollo tra Questura e Tribunale di Terni per espulsioni più rapide

Questura e Tribunale di Terni hanno firmato il protocollo per rendere più snelli i provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale
Mer, 15/04/2026 - 12:17

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Il Questore di Terni, Michele Abenante, e la Presidente del Tribunale di Terni, Emilia Fargnoli, hanno sottoscritto un protocollo di intesa volto a rendere più snelle ed efficienti le procedure relative alla convalida dei provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale. 

L’accordo, che rafforza la collaborazione istituzionale tra la Questura e l’Ufficio del Giudice di Pace, disciplina in maniera puntuale le modalità operative per la trasmissione degli atti, la fissazione delle udienze e la gestione delle comunicazioni, anche attraverso strumenti telematici dedicati, garantendo al contempo il pieno rispetto dei diritti fondamentali delle persone interessate. In particolare, il protocollo prevede tempistiche più rapide per la trattazione delle pratiche, la possibilità di collegamenti da remoto per le udienze e l’attivazione di specifici servizi di reperibilità, così da assicurare tempestività nelle decisioni e maggiore efficacia nell’esecuzione dei provvedimenti. 

L’iniziativa si inserisce nell’ambito delle strategie condivise per migliorare l’efficienza dell’azione amministrativa e giudiziaria, contribuendo a garantire una gestione più efficace e coordinata delle procedure in materia di immigrazione.

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