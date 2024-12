Firenze, esplosione in raffineria Calenzano: ci sono feriti - Tuttoggi.info

(Adnkronos) - Ci sarebbero alcuni feriti nell'esplosione avvenuta questa mattina, intorno alle ore 10,20, in una raffineria a Calenzano (Firenze). E' quanto si apprende dai vigili del fuoco. La colonna di fumo è visibile anche dai comuni vicini e anche da Firenze.

L'esplosione, udita a km di distanza, sarebbe avvenuta nel deposito Eni in via Gattinella e avrebbe provocato nelle vicinanze la rottura dei vetri di alcuni edifici industriali. Sul posto il sistema di regionale di emergenza sanitaria, Vigili del Fuoco e Forze dell’Ordine, come ha fatto sapere via social il presidente della Toscana.

La Protezione civile della Città Metropolitana sta intervenendo sul luogo dell'esplosione con un posto medico avanzato: vi sarebbero persone ustionate.

"Si è verificata un'esplosione nell'area Eni nei pressi del campo sportivo (via del Pescinale). L'area dell'incidente è circoscritta. Al momento sono in corso le verifiche del caso. Invitiamo la popolazione a non avvicinarsi all'area interessata. Ai residenti in zona raccomandiamo di tenere chiuse porte e finestre e spegnere eventuali impianti di climatizzazione". Così il Comune di Calenzano sui social subito dopo l'esplosione.

Anche i Comuni di Campi Bisenzio e Sesto Fiorentino (su Facebook) invitano la cittadinanza a chiudere in via precauzionale le finestre e ridurre gli spostamenti, in attesa di indicazioni da parte degli organi preposti. .