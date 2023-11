Fiori d'arancio per Niccolò e Narcisa - Tuttoggi.info

Festa in casa Tuttoggi per il matrimonio di Niccolò Perini e Narcisa Guiracocha. Tanti auguri dalla Corazzata!

Fiori d’arancio per Niccolò Perini e Narcisa Guiracocha che sabato 25 novembre sono convolati a giuste nozze. A celebrare il rito civile è stato l’assessore al Comune di Spoleto Giovanni Angelini Paroli. Testimoni per lo sposo sono stati Michele Paluello e Cristian Fagiani, per la sposa Roberta Capputo e Yasmine Driouche.

Subito dopo la cerimonia i neo sposi hanno salutato i parenti presso il ristorante San Lorenzo di Spoleto. Una giornata lunga che si è conclusa con un brindisi insieme agli amici e colleghi della coppia al Caffè degli Artisti.

Per il meritato viaggio di nozze i coniugi, insieme al piccolo Enea loro primogenito, hanno deciso di percorrere, a bordo di un van camperizzato, tutta la costa mediterranea che dall’Italia porta fino a Lisbona, attraversando cosi Francia e Spagna.

Al “nostro” Niccolò, a Narcisa, Enea, ai parenti tutti, in particolare ai nonni Sara Cipriani e Leonardo Perini, i migliori auguri da parte della Corazzata di Tuttoggi e da Mediamarketer.